Еврокомиссия: Латвия недостаточно использует человеческие ресурсы

Латвия недостаточно использует имеющиеся у нее человеческие ресурсы: доступ к рынку труда сильно ограничен для пожилых людей, этнических меньшинств, иностранцев из третьих стран и молодых матерей, говорится в новом докладе Еврокомиссии, посвященном анализу ситуации в латвийской экономике.

В среду, 25 февраля, Еврокомиссия опубликовала ежегодный обзор социально-экономических проблем во всех странах ЕС. Каждой стране посвящен отдельный документ. Латвийский файл содержит подробный анализ макроэкономических показателей, а также оценку эффективности проводимых реформ.

В разделе, посвященному проблемам рынка труда, указано, что самые большие сложности с поиском работы в Латвии испытывают представители нацменьшинств, пожилые люди и иностранцы. "Уровень занятости среди этнических меньшинств примерно на 12 процентных пунктов ниже, чем среди этнического большинства, а безработица среди граждан стран, не входящих в ЕС, неизменно выше, чем среди граждан ЕС в каждой возрастной группе", — говорится в докладе.

По мнению экспертов Еврокомиссии, частично это связано с недостаточным государственным обеспечением общих и профессионально ориентированных курсов латышского языка для взрослого населения. По информации DELFI, в неофициальных дискуссиях еврочиновники упоминают также завышенные языковые требования на латвийском рынке труда, но в итоговую версию доклада эта формулировка не попала.

Еврокомиссия рекомендует Латвии улучшить доступ к рынку труда для этих групп, что поможет раскрыть внутренние резервы рынка и частично решить проблему дефицита кадров.

Другая проблема, на которую указывает Брюссель, — недостаток мест в дошкольных учреждениях. "В то время как Латвия гарантирует бесплатное государственное дошкольное образование и место для ухода за каждым ребенком уже с полутора лет, около 17% населения сообщают о невозможности удовлетворить потребности в официальных услугах по уходу за детьми", — говорится в документе. Чаще всего с проблемой сталкиваются одинокие матери — каждая четвертая из них не может выйти на работу из-за того, что не с кем оставить ребенка. Среди латвийских детей до трех лет в ясли ходят только 27%, в среднем по ЕС этот показатель составляет 35%. При этом, как отмечает Еврокомиссия, условия работы в Латвии традиционно менее гибкие, чем в других странах ЕС: около двух третей женщин (68%) и мужчин (63%) не могут договориться с работодателем об изменении своего рабочего графика.