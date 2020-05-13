Еврокомиссия надеется уже летом частично восстановить туристический сезон в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) предлагает постепенно открывать границы между странами Евросоюза, пытаясь перезапустить туристическую индустрию, серьезно пострадавшую от мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом пишет Би-би-си.

"Наш мессидж заключается в том, что у нас будет туристический сезон этим летом", - заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Сейчас границы между странами ЕС закрыты для пассажирских перевозок , в том числе и между странами Шенгенской зоны. Однако страны намереваются постепенно открывать границы. Например, Австрия и Германия договорились открыть границу между странами. Латвия, Литва и Эстония намереваются к 15 мая согласовать открытие границ между странами Балтии.

Что планирует Евросоюз?

В опубликованном Еврокомиссией в среду, 13 мая, плане постепенного открытия внутренних границ ЕС говорится, что они базируются на принципах безопасности и антидискриминации. Туризм составляет 10% европейской экономики, сектор обеспечивал миллионы рабочих мест в 27 странах блока.

Вице-президент ЕК Маргрет Вестагер отметила, что не должны путешествовать больные люди или те, у которых имеются соответствующие симптомы. По ее словам, есть четыре важных направления для восстановления безопасных поездок и туризма: поездки, границы, здоровье и ваучеры. Страны будут постепенно снижать ограничения на поездки, ослаблять пограничный контроль, оставляя другие ограничения для распространения заболевания Covid-19.

"Работники и туристы должны быть уверены в том, что гостиницы, рестораны и гостиницы безопасны", - сказала Вестагер. По ее словам, разрабатываемые в отдельных европейских странах мобильные приложения для мониторинга контактов человека возможно будут работать на всей территории ЕС.

Как компенсировать отмененные поездки: ваучерами или деньгами?

Европейских жителей по-прежнему волнует вопрос, что произойдет, если их поездка отменится из-за ограничений. Маргрет Вестагер подтвердила: несмотря на то что туристические компании столкнулись с денежными проблемами, европейские потребители должны сохранить право получить денежную компенсацию. По ее словам, кризис для туристических компаний не был бы таким острым, если потребители согласились получить компенсацию ваучерами. Будут разработаны рекомендации о том, как сделать ваучеры более привлекательным вариантом.

"Конечно, это лето не будет нормальным, но если мы будем работать все вместе, тогда не придется столкнуться с полностью потерянным летом", - сказала вице-президент ЕК.

Некоторые рекомендации ЕК: