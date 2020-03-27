Еврокомиссия направит 75 млн евро на репатриационные полеты и медсредства

Европейская комиссия в пятницы выступила с предложением выделить из бюджета Европейского Союза 75 млн евро, чтобы оказать помощь странам сообщества в возвращении на родину находящихся за рубежом сограждан, а также пополнить бюджет создания резервов медицинских средств механизма по чрезвычайным ситуациям rescEU.

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Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии. При содействии механизма защиты населения ЕС и с помощью софинансирования из средств ЕС с помощью спецрейсов по репатриации на родину в страны Европы были доставлены 2312 человек, к моменту вспышки пандемии находившиеся в Китае, Японии, США, Марокко, Тунисе, Грузии, на Филиппинах, в Кабо Верде.

В ближайшие дни планируется осуществить еще более 80 репатриационных авиарейсов, сообщила Комиссия.

Механизм защиты населения ЕС действует на основании принципа солидарности. В рамках этого механизма Европейский Союз финансирует авиарейс по возвращению на родину граждан ЕС в случае, если на борту самолета находятся граждане более чем одной страны сообщества.

По предложению комиссии, предлагается также увеличить до 80 млн евро бюджет резервов медицинских средств механизма по чрезвычайным ситуациям rescEU, в список средств включены аппараты искусственного дыхания, защитные маски и прочее медицинское оборудование.

Для финансирования упомянутых мер Комиссия представит проект соответствующих поправок в бюджет.