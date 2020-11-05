Еврокомиссия не ждет восстановления экономики раньше 2022 года
Foto: LETA

Экономика Евросоюза после худшей в его истории рецессии восстановится до докризисного уровня лишь через 2 года, заявил еврокомиссар по экономике, бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони в четверг, 5 ноября. По его словам, восстановлению мешает вторая волна заболевания Covid-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2.

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Еврокомиссия (ЕК) в новом прогнозе по конъюнктуре несколько улучшила ожидания на текущий год. По оценке аналитиков, в 2020 году экономику Евросоюза ожидает беспрецедентное падение на 7,4 процента (июльский прогноз — 8,3 процента), годом позднее она вырастет на 4,1 процента, а в 2022-м — на 3 процента. А ВВП стран еврозоны в текущем году упадет на 7,8 процента (летний прогноз — 8,7 процента), но в 2021-м вырастет на 4,2 процента, а годом позднее — еще на 3 процента.

Особенно сильно пострадавшие от пандемии страны ЕС — Испанию, Италию и Францию — ждет более сильное падение, считает Брюссель. Так, испанский ВВП в 2020 году рухнет на 12,4 процента, полагают авторы прогноза.

Объем внутреннего валового продукта Германии в нынешнем году снизится на 5,6 процента, ожидает Брюссель. В будущем году эксперты ЕК прогнозируют рост на 3,5 процента и еще на 2,6 процента в 2022-м.

Рост безработицы и бюджетного дефицита

Экономические последствия пандемии не обошли стороной и рынок труда. Еврокомиссия ожидает, что в 2020 году уровень безработицы составит 7,7 процента (годом ранее — 6,7 процента), годом позднее вырастет до 8,6 процента, а в 2022-м снизится до 8 процентов.

Бюджетный дефицит в еврозоне в 2020 году составит 8,8 процента, однако в последующие годы эксперты ЕК ожидают снижения этого показателя. Еще в 2019 году он составил 0,6 процента.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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