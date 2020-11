Еврокомиссия не ждет восстановления экономики раньше 2022 года

Экономика Евросоюза после худшей в его истории рецессии восстановится до докризисного уровня лишь через 2 года, заявил еврокомиссар по экономике, бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони в четверг, 5 ноября. По его словам, восстановлению мешает вторая волна заболевания Covid-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2.

Еврокомиссия (ЕК) в новом прогнозе по конъюнктуре несколько улучшила ожидания на текущий год. По оценке аналитиков, в 2020 году экономику Евросоюза ожидает беспрецедентное падение на 7,4 процента (июльский прогноз — 8,3 процента), годом позднее она вырастет на 4,1 процента, а в 2022-м — на 3 процента. А ВВП стран еврозоны в текущем году упадет на 7,8 процента (летний прогноз — 8,7 процента), но в 2021-м вырастет на 4,2 процента, а годом позднее — еще на 3 процента.

Economic activity in Europe suffered a severe shock in the 1st half of the year and rebounded in the 3rd quarter.

The resurgence of the pandemic is unleashing yet more uncertainty and dashing our hopes for a quick rebound.#ECForecast