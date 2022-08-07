Еврокомиссия одобрила меры Латвии для поддержки компаний в размере 181 млн евро

Еврокомиссия одобрила две латвийские меры поддержки с общим бюджетом 181,5 млн евро для малых, средних и крупных предприятий в различных секторах в связи с российским вторжением в Украину. Эти меры были утверждены в соответствии с временными рамками кризиса государственной помощи, принятыми Комиссией 23 марта 2022 года.

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Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер, отвечающая за конкурентную политику, заявила: "Неоправданная агрессивная война России против Украины продолжает оказывать негативное влияние на экономику и бизнес ЕС в различных секторах. Эти две меры позволят Латвии уменьшить нехватку ликвидности, с которой сталкиваются как малые и средние предприятия, так и крупные компании из-за текущего геополитического кризиса и связанных с ним санкций".

"Мы продолжаем поддерживать Украину и ее народ. В то же время мы продолжаем тесно сотрудничать со странами ЕС, чтобы обеспечить своевременную, скоординированную и эффективную реализацию мер государственной поддержки, сохраняя при этом равные условия на едином рынке", - добавила она.

B связи с вторжением России в Украину в соответствии с временным регулированием кризиса Латвия уведомила Комиссию о двух мерах с общим бюджетом 181,5 млн евро по поддержке малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний в различных секторах. В соответствии с этими мерами, которыми будут управлять государственное акционерное общество и Латвийский государственный банк развития Altum, поддержка будет предоставляться в виде гарантий по новым кредитам и аренде, либо в виде субсидированных кредитов.

Учитывая большую экономическую неопределенность, вызванную текущей геополитической ситуацией, меры направлены на то, чтобы обеспечить наличие достаточной ликвидности для латвийских компаний, которые в ней нуждаются. Поддержка будет предоставляться компаниям различных секторов, кроме кредитных и финансовых организаций. Гарантии покроят до 90% основной суммы кредита или лизинга. Убытки будут покрываться пропорционально кредитными организациями и государством. Предполагаемый бюджет этих мер составляет 22,5 млн евро. Субсидированные кредиты будут предоставляться непосредственно Altum. Бюджет этих мер - 159 млн евро.

Как максимальная сумма кредита или лизинга, покрываемая государственной гарантией, так и максимальная сумма субсидируемого кредита на одного бенефициара будет составлять либо 15% его среднего годового оборота за последние три отчетных периода, либо 50% затрат на электроэнергию за последние 12 месяцев до подачи заявки на поддержку.

В исключительных случаях, если бенефициарами являются стартапы или компании с небольшим оборотом или без оборота в 2019 и 2020 годах, серьезно пострадавшие от текущего кризиса, сумма кредита или лизинга может быть увеличена для покрытия потребностей в ликвидности на 12 месяцев (для малых и средних предприятий) или на 6 месяцев (для крупных компаний).

Еврокомиссия установила, что меры Латвии соответствуют условиям временного урегулирования кризиса. А именно: 1) срок гарантий и займов не будет превышать шести лет; 2) страховые взносы и сниженные процентные ставки соответствуют минимальным уровням, установленным в рамках временного кризиса; 3) помощь будет предоставлена ​​не позднее 31 декабря 2022 года.

В Еврокомиссии пришли к выводу, что меры Латвии соразмерны, уместны и необходимы для предотвращения серьезных потрясений в национальной экономике. На основании этого Комиссия подтвердила соответствие мер помощи правилам государственной помощи ЕС.