Еврокомиссия осудила карнавал в Бельгии, на котором высмеивали евреев

Европейская комиссия назвала "несовместимым с европейскими ценностями" карнавал в бельгийском городе Алст, где на улицы вышли люди в карикатурных костюмах, изображавших ортодоксальных евреев в виде муравьев.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал карнавал "позорным". "Это должно прекратиться. Этому нет места в Европе", — написал он в "Твиттере".

Некоторые из критиков указывают, что сравнение евреев с муравьями напоминает времена нацистов, которые преследовали евреев, называя их "нечистью".

Представитель мэра Алста Петер Ван ден Бош заявил, что у жителей города не было желания никого обижать и речь идет о простом юморе. По его словам, в дни карнавала люди могут делать, что хотят.

Город Алст расположен в 31 км к северо-западу от Брюсселя, а во главе местного правительства стоит Новый фламандский альянс, националистическая партия, выступающая за независимость Фландрии.

В прошлом году на таком же карнавале использовались изображения карикатурных евреев. Это вызвало такое возмущение, что карнавал вычеркнули из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одновременно с этим власти города заявили, что не сами хотят, чтобы карнавал присутствовал в этом списке.

В минувшее воскресенье участники карнавального шествия также высмеивали ЮНЕСКО. На других движущихся платформах присутствовали карикатурные фигуры британского премьера Бориса Джонсона, экоактивистки Греты Тунберг и Иисуса Христа на кресте.

Среди участников шествия были также ряженые в подобие немецкой эсэсовской формы — несмотря на то, что в годы Второй мировой войны нацисты вывезли из оккупированной Бельгии около 25 тысяч евреев, которые были убиты в концлагере Освенцим.

В ходе воскресного шествия некоторые из карикатурных евреев изображались молящимися у Стены Плача. На изображении стены была надпись "плачущий муравей", по-голландски de klaugmier. Это напоминает написание стены Плача — klaagmuur.

"Это вовсе не потакание антисемитизму — прошлогодняя реакция была чрезмерной," — заявил Петер Ван ден Бош. — На двести процентов тут нет антисемитизма".

Он подчеркнул, что темы карнавала были основаны на том, как жители города Алста понимают новости — поэтому они и решили поиздеваться над ЮНЕСКО.

Когда его спросили о шествии людей в эсэсовской форме в ходе воскресного карнавала, он заявил: "Эту символику мы обычно не принимаем, мы ее осуждаем. Но что с этим можно поделать? Сажать людей в тюрьму? Нет!"

Представитель министерства иностранных дел Израиля Ювал Ротем написал в "Твиттере", что город Алст виновен в "позорных проявлениях антисемитизма".

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что изображения евреев на карнавале в Алсте наносят вред репутации страны и подрывают ее ценности.

"Использование стереотипов, которые высмеивают этнические и религиозные группы, ведет к расколу и ставит под угрозу наше единство", — сказала она.

Джоэль Рубинфельд, глава Бельгийской лиги против антисемитизма, заявил: "Достойно сожаления то, что 50 человек бросили тень на весь карнавал, который является народным праздником. Это создает городу Алсту и всей стране ужасную репутацию в глазах мира".