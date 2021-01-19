Еврокомиссия планирует к лету привить 70% взрослого населения
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Еврокомиссия хочет, чтобы к лету от коронавируса было привито 70% взрослого населения Евросоюза. К марту должны привиться 80% медработников и людей старше 80 лет.

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В четверг на видеосаммите ЕС будет обсуждаться, нужно ли вводить паспорта вакцинации и давать преимущества людям, которые привились. Однако, вероятнее всего, решать, давать ли возможность давать привитым посещать кинотеатры и рестораны, будет каждое государство в отдельности.

Как агентству DPA сообщил источник в Еврокомиссии, комиссия поддержит такой документ, где будут наиболее подробные данные и который будет признан по всему Евросоюзу. Там должны быть данные о том, какую именно вакцину получил человек и в какой стране, чтобы в случае необходимости можно было отследить побочные явления.

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