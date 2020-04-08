Еврокомиссия предлагает продлить запрет на въезд в ЕС из третьих стран

Еврокомиссия (ЕК) предлагает для ограничения распространения коронавируса продлить запрет на въезд в Евросоюз из третьих стран до 15 мая.
Запрет был введен в середине марта сроком на 30 дней всеми странами ЕС, а также Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном и Исландией по рекомендации Еврокомиссии. Он не распространяется на медперсонал, дипломатов и граждан стран ЕС, возвращающихся домой.
"Соответствующее решение каждая страна ЕС вправе принимать сама. Однако опыт показывает, что оно становится эффективным, если все страны действуют согласованно на внешних границах Евросоюза", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
По мнению ведомства, 30 дней недостаточно для эффективной борьбы с пандемией коронавируса в Европе.
В виде исключения въезд в ЕС сейчас разрешается постоянным жителям стран ЕС и членам их семей, дипломатам и медработникам.