Еврокомиссия предложила создать Европейское агентство зравоохранения для борьбы с будущими пандемиями
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Европейская комиссия (ЕК) предложила создать Европейское агентство здравоохранения для укрепления сотрудничества между государствами-членами Европейского союза (ЕС) в борьбе с пандемией Covid-19 и новыми пандемиями, сообщает LETA со сслыкой на агентство dpa.

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"Пандемия коронавируса показала нам, насколько хрупки наши общества и как быстро все может перевернуть вверх дном что-то крохотное и невидимое невооруженным глазом", — заявила Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Она подчеркнула, что Европе требуется усиление координации для интенсификации борьбы против пандемии Covid-19 и для будущих чрезвычайных санитарных ситуаций.

Европейское агентство здравоохранения и новый регламент по "серьезным трансграничным угрозам в области здравоохранения", предложенный Евркомиссией, призваны усилить готовность европейских стран к санитарным кризисам и пандемиям, создать на уровне ЕС усиленную систему мониторинга с использованием передовых технологий, улучшить наполнения базы данных по системам здравоохранения государств-членов ЕС, а также усовершенствовать координацию стран по закупке и складированию необходимых материалов на случай объявления кризисной ситуации в масштабе ЕС.

По словам Кириакидес, это позволит лучше бороться с пандемией коронавируса и быстрее реагировать на общие угрозы в области здравоохранения в будущем. "Мы должны быть готовы к следующим пандемиям или чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения", — заключила она на пресс-конференции в Брюсселе.

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