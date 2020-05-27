Еврокомиссия представила фонд для восстановления экономики ЕС на 750 млрд евро

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду предложила создать фонд восстановления в размере 750 млрд евро, но ей предстоит убедить и страны ЕС, которые настроены скептически.

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Пандемия коронавируса привела к рекордному спаду экономики ЕС, цель предложения фон дер Ляйен — помочь пострадавшим сильнее всего странам.

Если предложение будет принято, фонд станет крупнейшим в истории Евросоюза пакетом восстановления.

В Европе от Covid-19 скончалось более 173 000 человек, карантинные меры введенные для ограничения распространения болезни привели к экономической стагнации. В последние недели предприятия вновь стали постепенно возобновлять деятельность, но границы большинства стран до сих пор закрыты, что препятствует поездкам и торговле.

Пакет восстанавливающих мер необходим пострадавшим сильнее всего Италии и Испании, которые из-за крупного долгового бремени не могут вновь запустить экономику своими силами.

По плану, из 750 млрд евро Италия получила бы 81,8 млрд евро в качестве помощи в течение трех последующих лет и 90,9 млрд евро кредитами. Испания получила бы помощь в размере 77,3 млрд евро, а кредиты в размере 31 млрд евро, сообщается в документе, поступившем в распоряжение AFP.

Всего ЕС выделил бы помощь в размере 405 млрд евро, из этой суммы 28,8 млрд евро получила бы Германия, а 38,7 млрд евро Франция.

Кредиты и помощь странам-членам составили бы в общей сложности более 650 млрд евро, остальные 100 млрд евро выделили бы на спасательные программы ЕС.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель предложила разрешить Еврокомиссии для восстановления пострадавших экономик взять на рынках кредиты на 500 млрд евро. По ее идее, средства распределяли бы в качестве дотаций, а не кредитов.

Этот план поддерживает и президент Франции Эммануэль Макрон.

Против этого плана выступает так называемая бережливая четверка: Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция. Они предпочли бы дотациям кредиты с жесткими условиями.

Во вторник Европейский центробанк предупредил, что новый рост долга стран с крупной долговой нагрузкой может подвергнуть риску евро. Поэтому ЕЦБ поддерживает единый кредит ЕС.

Фонд будет привязан к бюджету ЕС на период 2021-2027, оба должны быть приняты единогласным голосованием 27 стран и ратифицированы в Европейском парламенте.