Еврокомиссия представила план по снятию введенных из-за коронавируса ограничений

Европейская комиссия (ЕК) представила в среду, 15 апреля, план действий по постепенному снятию странами Евросоюза ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса. По оценке комиссии, ранее введенные ограничения работают, поскольку они помогли замедлить распространение вируса и спасти тысячи жизней. "Однако чрезвычайные меры и связанная с ними неопределенность чрезвычайно дорого обходятся экономике, обществу и людям и не могут длиться бесконечно", - говорится в сообщении ЕК.

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Согласно плану действий, при снятии кризисных мер следует руководствоваться тремя основными принципами: правильно выбранное время, общий подход и введение сопутствующих мер поддержки.

ЕК подчеркивает, что самое главное - это правильно выбранное время. Смягчение профилактических мер должно основываться на трех группах критериев. Эпидемиологические критерии должны указывать на то, что распространение заболевания неуклонно сокращается и стабилизируется.

Система здравоохранения должна обладать достаточным потенциалом, чтобы обеспечить необходимую интенсивную терапию, требуемое число работников здравоохранения и достаточное количество медицинского оборудования. Возможности мониторинга должны позволять проводить всестороннее тестирование для быстрого выявления и изоляции инфицированных лиц, а также для выявления и наблюдения за лицами, контактировавшими с инфицированными.

Комиссия считает, что, хотя сроки и способы прекращения профилактических мер различаются в разных странах, они должны основываться на общих правилах. Они должны быть научно обоснованными и ориентированными на здоровье населения, а также учитывать и социально-экономические последствия кризиса.

Меры должны быть скоординированы между странами ЕС во избежание негативных побочных эффектов и для соблюдения принципов взаимного уважения и солидарности, т.е. страны, прежде чем отменять меры, должны заблаговременно информировать об этом другие государства и Европейскую комиссию, а также принимать во внимание мнения других.

В-третьих, при выходе из кризиса потребуется введение сопутствующих мер. Под этим Европейская комиссия подразумевает гармонизированный сбор данных и отчетность, а также систему выявления тех, кто контактировал с инфицированными.

Это требует увеличения возможностей тестирования и согласования методов тестирования, повышения потенциала и устойчивости государственных систем здравоохранения, продолжения увеличения запасов медицинского и индивидуального защитного оборудования, разработки безопасных и эффективных методов лечения и лекарств и содействия быстрому внедрению вакцины против коронавируса.

Европейская комиссия рекомендует странам предпринимать шаги по смягчению постепенно и отменять ограничения в несколько этапов, оставляя достаточно времени для оценки.

Пограничный контроль на внутренних границах должен осуществляться согласованно. Ограничения на поездки и пограничный контроль должны быть сняты, когда эпидемиологическая ситуация в приграничных районах станет достаточно схожей. На втором этапе, с учетом распространения вируса за пределами Европейского союза, внешняя граница должна быть вновь открыта.

Постепенно и поэтапно при необходимости следует разрешать собираться в школах и университетах, в магазинах, в ресторанах и в кафе, а также на массовых мероприятиях.

Европейская комиссия подчеркивает, что следует продолжать работу по предотвращению распространения вируса и проводить кампании по повышению осведомленности, чтобы люди продолжали соблюдать строгие правила гигиены и сохраняли социальную дистанцию .

В то же время необходимо постоянно контролировать ситуацию, и быть готовыми, если потребуется, вернуться к более жестким мерам.