Еврокомиссия представила стратегию обеспечения равенства для ЛГБТ
Foto: Shutterstock

Документ Еврокомиссии охватывает четыре основных направления: борьбу с дискриминацией, обеспечение безопасности, создание инклюзивных обществ и роль ЕС в обеспечении равенства для ЛГБТ во всем мире.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Еврокомиссия представила пятилетнюю стратегию, направленную на обеспечение равенства для представителей ЛГБТ-сообщества. Документ в четверг, 12 октября, опубликовала пресс-служба комиссии.

Как отмечается, стратегия, рассчитанная на следующие пять лет, рассматривает проблемы, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ, и включает в себя ряд целенаправленных действий, в том числе юридического и финансового характера. Она охватывает четыре основных направления: борьбу с дискриминацией, обеспечение безопасности, создание инклюзивных обществ и роль ЕС в достижении равенства для ЛГБТ во всем мире.

В ЕС люди не должны бояться дискриминации

В рамках борьбы с дискриминацией комиссия намерена, в частности, проанализировать ситуацию в вопросе обеспечения равных прав в области занятости. Предполагается также расширить список преступных деяний, преследуемых на территории ЕС, включив туда гомофобную травлю. Кроме того, будут финансироваться инициативы, направленные против преступлений ненависти, а также подстрекательства и насилия в отношении ЛГБТ-сообщества.

Планируется также уделить внимание защите прав однополых семей. Имеется ввиду, что из-за различий в национальных законодательствах государств-членов ЕС однополые союзы могут не всегда признаваться при пересечении внутренних границ союза. Комиссия намерена представить законодательную инициативу о взаимном признании воспитания в однополых семьях и рассмотрит возможные меры по содействию взаимному признанию государствами-членами однополых партнерских отношений.

Комментируя представленную стратегию, еврокомиссар по политике равенства Хелена Далли напомнила, что равенство и отсутствие дискриминации являются основными ценностями Евросоюза. "Это означает, что все люди в Европейском Союзе чувствуют себя свободно и безопасно и не должны бояться дискриминации или насилия из-за сексуальной ориентации, гендерной идентичности, выражения сексуальности или половой принадлежности", — цитирует ее пресс-служба Еврокомиссии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Еврокомиссия Евросоюз ЛГБТ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна