Еврокомиссия причислила Huawei и ZTE к угрозам безопасности

Брюссель призвал страны Евросоюза не использовать продукцию китайских компаний Huawei и ZTE из-за рисков безопасности.

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Использование оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE в сетях 5G может представлять для ЕС "значительно более высокие риски", чем продукция других поставщиков оборудования, считает Еврокомиссия. Заявление о "шагах по кибербезопасности сетей 5G", в котором обращается внимание на возможные угрозы безопасности ЕС при работе с оборудованием китайских компаний, было опубликовано на сайте Еврокомиссии в четверг, 15 июня.

Сети 5G представляют собой важную инфраструктуру, влияющую на деятельность внутреннего рынка, а также социальных и экономических функций в ЕС, указывает Брюссель. Ввиду этого в документе подчеркивается "серьезная обеспокоенность" по поводу рисков для безопасности Евросоюза, которые представляют "определенные поставщики оборудования мобильной связи".

Некоторые страны ЕС в прошлом отказались от закупок оборудования Huawei и ZTE. Этому способствовало создание в Евросоюзе инструментария 5G Toolbox — списка рекомендаций по защите национальных мобильных сетей от шпионской и диверсионной деятельности. Брюссель положительно оценивает действия этих государств и указывает, что Еврокомиссия "воздержится от услуг с использованием оборудования этих двух компаний в будущем".

К таким же мерам еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал все страны Евросоюза. "Мы не можем позволить себе сохранять зависимости, которые могут быть использованы в качестве оружия против наших интересов", — подчеркнул Бретон.

В 2019 году основатель концерна Huawei Жэнь Чжэнфэй предложил Германии заключить "антишпионское соглашение", чтобы устранить ее опасения относительно шпионажа и диверсий с использованием оборудования компании.

Однако вскоре после этого Вашингтон обвинил концерн в шпионаже, а министерство торговли США внесло компанию в черный список, как представляющую угрозу национальной безопасности. Это вызвало подозрения в отношении китайского поставщика и в Евросоюзе.

В марте Еврокомиссия и Европарламент запретили своим сотрудникам устанавливать на служебные телефоны приложение TikTok. Это же правило распространяется и на личные смартфоны, если на них скачаны рабочие программы. Подозрение у европейских служащих вызывают неоднократно появлявшиеся сообщения о том, что владелец TikTok, пекинская компания Bytedance, может сотрудничать с китайскими властями и предоставлять им данные пользователей.

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Разработчики не раз отрицали подобные обвинения, но в конце 2022 года внимание общественности привлекла очередная редакция политики конфиденциальности сервиса. Согласно ей, "определенным сотрудникам" в ряде стран — включая Китай — все же разрешено просматривать личные данные пользователей.

Критику вызывают и случаи цензурирования контента в TikTok. Прецедентом стало удаленное в 2019 году видео: в нем было показано, как 17-летняя девушка сначала дает советы по макияжу, а через пару предложений начинает рассказывать, как Китай поступает с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. После того, как видео было удалено, Tiktok заявил о "человеческой ошибке в модерации".