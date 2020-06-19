Еврокомиссия приняла решение о заморозке активов подверженных санкциям ЕС лиц

Еврокомиссия (ЕК) 19 июня постановила, что в дальнейшем будет возможно замораживать активы, напрямую или опосредованно контролируемые лицами, которые подвержены санкциям Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает агентство LETA.
Сегодня, 19 июня, выполняя задачу по обеспечению эффективного и единого осуществления санкционных мер, ЕК представила положение, в котором уточняется, каким образом будет необходимо интерпретировать применение финансовых санкций — в особенности, по отношению к замораживанию активов. К замораживанию активов относится блокировка банковского счета или других активов лиц, находящихся в санкционном списке ЕС.
Предполагается, что это положение поможет компетентным учреждениям в реализации санкционных мер ЕС. Положение относится к санкциями, которые определены Регулой Совета № 269/2014 об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Этого потребовали компетентные учреждения стран-участниц ЕС, ответственные за реализацию санкционных мер.
Латвийский политик Валдис Домбровскис, пребывающий в должности исполнительного вице-президента Еврокомиссии в сфере финансовых услуг и экономики, пояснил, что это постановление поможет государствам-членам действовать последовательно и эффективно при осуществлении санкций ЕС. Оно содержит точные инструкции по замораживанию активов физических или юридических лиц, на которых распространяются санкции.
"Мы убеждены, что сегодняшнее решение приведет к усилению санкций во всех странах, входящих в состав Европейского Союза", — сказал Домбровскис.