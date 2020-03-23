Еврокомиссия призвала создать зеленые коридоры для грузового транспорта

Европейская комиссия согласовала меры по ускорению грузоперевозок в страдающем от пандемии Европейском союзе, и призвала государства создать так называемые зеленые коридоры, позволяющие грузовому транспорту быстрее пересекать национальные границы, пишет в понедельник rus.err.ee.

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"Введенные по предотвращению распространения вируса меры замедлили, а иногда и остановили транспорт. Однако это может замедлить поставки товаров и привести к их нехватке", — сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении, в котором она пояснила согласованные меры. По ее словам, создаваемые для транспорта препятствия, особенно при пересечении границы, привели к тому, что необходимое для борьбы с вирусом медицинское оборудование не успевает своевременно доставляться.

В качестве первого требования Еврокомиссия хочет, чтобы государства ЕС обеспечили, чтобы необходимое для пересечения границы грузовым транспортом время не превышало 15 минут.

Во-вторых, зеленые коридоры должны быть открыты для перевозящего любые товары транспорта.

В-третьих, национальные правительства не должны налагать какие-либо временные ограничения на движение грузовых транспортных средств — ограничения движения в ночное время или в выходные дни. "Это чрезвычайная ситуация. Мы должны проявлять гибкость", — подчеркнула фон дер Ляйен.

В-четвертых, необходимо сократить обязательное заполнение форм на границе, чтобы позволить транспорту быстрее пересекать границу, считает Еврокомиссия.

"Медицинские проверки на границе были бы полезны для предотвращения распространения вируса, но они должны быть организованы таким образом, чтобы свободное перемещение товаров не было затруднено", — отметила фон дер Ляйен. По ее словам, борьба с вирусом будет длиться долго, но сила Евросоюза в этой борьбе заключается в едином рынке.

"Вот почему мы должны защищать его", — добавила она.