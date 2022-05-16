Еврокомиссия прогнозирует для Латвии самый быстрый экономический рост среди стран Балтии в этом году
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Согласно последним экономическим прогнозам Европейской комиссии (ЕК), валовый внутренний продукт (ВВП) Латвии в этом году вырастет на 2%, продемонстрировав самый быстрый рост среди стран Балтии.

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Согласно прогнозам, опубликованным ЕК в понедельник, в следующем году экономика Латвии вырастет на 2,9%.

Инфляция в Латвии в этом году прогнозируется на уровне 9,4%, а в следующем году рост потребительских цен может составить 3,5%.

Комиссия отмечает, что экономика Латвии показала в начале 2022 года сильный рост, однако относительно высокая зависимость страны от торговли с Россией замедлит его. Этот эффект будет проявляться и в потере экспортных поступлений, и в росте цен на важное сырье.

Дефицит бюджета Латвии в этом году прогнозируется на уровне 7,2% ВВП, в следующем году — 7,1% ВВП.

На второе место по уровню экономического роста в странах Балтии в этом году ЕК ставит Литву, где, по ее оценкам, ВВП вырастет на 1,7%. В следующем году рост литовской экономики ожидается на уровне 2,6%.

Инфляция в Литве оценивается в 12,5% в этом году и 3% — в следующем.

В Эстонии ЕК ожидает роста ВВП на 1% в этом году и на 2,4% в следующем. Инфляция в Эстонии прогнозируется на уровне 11,2% в текущем и 2,5% — в следующем году.

Согласно весенним экономическим прогнозам ЕК, экономика ЕС и еврозоны вырастет на 2,7% в этом году и на 2,3% — в следующем году.

Ожидается, что инфляция в ЕС составит соответственно 6,8% и 3,2% в этом и следующем году, а в еврозоне — 6,1% и 2,7%.

ЕК прогнозирует, что в этом году увеличится ВВП всех стран-членов ЕС. Самый быстрый экономический рост в этом году ожидается в Португалии (+5,8%) и Ирландии (+5,4%), а самый низкий рост ВВП вероятен в Эстонии (+1%), Германии и Финляндии (+1,6%).

Как отмечает ЕК, несмотря на слабое начало этого года, перспективы экономики ЕС до начала войны на Украине обещали устойчивое и масштабное восстановление. Ситуация в связи с коронавирусом улучшилась, в течение года также ожидалось улучшение большинства параметров, связанных с логистикой и поставками, а также высокими ценами на энергоносители и сырье. Однако российское вторжение на Украину значительно изменило эти прогнозы, вызвав новые сбои в цепочках поставок, повысив цены на сырье и создав новую неопределенность.

ЕС каждый год публикует два комплексных прогноза (весной и осенью) и два промежуточных (зимой и летом). Промежуточные прогнозы включают годовой и квартальный ВВП и инфляцию на текущий и следующий год для всех государств-членов, а также для ЕС и еврозоны в целом.

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