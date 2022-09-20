Еврокомиссия разработала механизм для защиты единого рынка в кризисной ситуации

В понедельник, 19 сентября, Еврокомиссия сообщила о завершении работы над Single Market Emergency Instrument (SMEI), набором мер для поддержания единого рынка ЕС в чрезвычайной ситуации. Его основная цель — сохранить свободное передвижение товаров, услуг и людей в Евросоюзе, а также обеспечить доступность критически важных продуктов даже при наступлении кризиса, подобного пандемии Covid-19.

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"Во время череды кризисов последних нескольких лет мы много работали, чтобы сохранить бесперебойно функционирующий единый рынок, сохранить открытые границы и цепочки поставок, обеспечить доступность продуктов и услуг, которые нужны нашим гражданам. Но мы должны быть лучше подготовлены к тому, чтобы предвидеть следующий кризис и реагировать на него", — заявил еврокомиссар по внутренним делам Тьерри Бретон.

По мнению Бретона, SMEI обеспечит лучшую координацию европейских властей и стран ЕС, а также поможет предотвратить или по крайней мере ограничить воздействие потенциального кризиса на европейскую промышленность и экономику.

SMEI предполагает, что единый рынок будет действовать в одном из трёх режимов: нормальном, режиме бдительности и чрезвычайном.

В отсутствие кризисов Еврокомиссия и государства ЕС не используют особых механизмов регулирования рынка, но занимается подготовкой к возможной экстренной ситуации. Это подразумевает, в частности, разработку кризисных протоколов действий, обучения должностных лиц из стран ЕС и создание системы раннего предупреждения о потенциально опасных инцидентах.

Режим бдительности может быть активирован при угрозе серьезных перебоев в поставках стратегически важных товаров или услуг. После этого страны ЕС должны начать мониторинг цепочек, по которым поставляют подобные товары, и создавать их резервы. Эту работу координирует Еврокомиссия.

В чрезвычайный режим рынок будет переведен в случае, если кризисная ситуация "серьезно нарушит свободное передвижение" товаров и услуг или функционирование цепочек поставок. Государства ЕС больше не смогут (за редким исключением) самостоятельно ограничивать работу единого рынка, это полномочие перейдет Еврокомиссии. В то же время, исполнительный орган Евросоюза будет содействовать связанным с кризисом государственным закупкам, давать рекомендации по изменениям в работе национальной экономики и распределению накопленных стратегических резервов.

Решать вопрос о введении режима бдительности будет Еврокомиссия вместе с консультативной группой SMEI, в которую войдут представители всех 27 стран ЕС. Режим чрезвычайной ситуации может объявить Совет ЕС по предложению Еврокомиссии и консультативной группы, если на голосовании этот вопрос наберет квалифицированное большинство (не менее 15 голосов из 27).

Предложенный Еврокомиссией механизм теперь обсудят в Европарламенте и Совете ЕС. Регула вступает в силу на двадцатый день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза