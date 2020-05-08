Еврокомиссия рекомендует оставить внешние границы ЕС закрытыми до 15 июня

Европейская комиссия рекомендует оставить внешние границы Европейского союза (ЕС) закрытыми еще в течение месяца - до 15 июня.

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Для ограничения распространения нового коронавируса все страны-участницы ЕС, кроме Ирландии, в середине марта договорились закрыть страны блока для неважных визитов из стран, не входящих в ЕС.

В то же время запрет на въезд в страны ЕС имеет ряд исключений. В том числе запрет не распространяется на граждан ЕС, Великобритании и стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), а также некоторых медиков.

Данный запрет один раз уже был продлен на месяц - до 15 мая.