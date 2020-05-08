Еврокомиссия рекомендует оставить внешние границы ЕС закрытыми до 15 июня
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейская комиссия рекомендует оставить внешние границы Европейского союза (ЕС) закрытыми еще в течение месяца - до 15 июня.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке
Centrālā laboratorija.
centrala-laboratorija-logo

Для ограничения распространения нового коронавируса все страны-участницы ЕС, кроме Ирландии, в середине марта договорились закрыть страны блока для неважных визитов из стран, не входящих в ЕС.

В то же время запрет на въезд в страны ЕС имеет ряд исключений. В том числе запрет не распространяется на граждан ЕС, Великобритании и стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), а также некоторых медиков.

Данный запрет один раз уже был продлен на месяц - до 15 мая.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

коронавирус Еврокомиссия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form