Еврокомиссия создаст резерв медоборудования, чтобы помочь странам ЕС в борьбе с Covid-19

Европейская комиссия пообещала создать стратегические запасы защитных медицинских средств и оборудования для помощи государствам Европейского союза (ЕС) в борьбе с пандемией Covid-19.

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В то же время комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич сообщил, что только несколько стран ЕС на данный момент поддержали эту идею, несмотря на то, что Брюссель предложил покрыть 90% затрат.

Он выразил удовлетворение тем, что многие страны, которые отказались делиться своими предусмотренными для чрезвычайных ситуаций запасами, изменили свою позицию.

По словам Ленарчича, стратегические резервы, которые планируется создать, будут использованы для оказания помощи странам, которым не хватает собственного оборудования.

Первоначальный бюджет для создания этих запасов составляет 50 млн евро.