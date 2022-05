Еврокомиссия в июне ответит Украине по поводу вступления в Евросоюз

Еврокомиссия в июне предоставит официальный ответ по поводу заявки Украины на вступление в Евросоюз, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Если Брюссель порекомендует дать Украине статус кандидата и все 27 государств-членов союза согласятся, начнутся переговоры о вступлении страны в ЕС. Об этом Урсула фон дер Ляйен написала у себя в Twitter.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa

On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.

Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.

The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4