Еврокомиссия временно запретила поставки зерна из Украины в пять стран

Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, сообщает "Радио Свобода".

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Транзит украинской сельхозпродукции через эти страны остается разрешенным, товары также могут поставляться во все другие страны-члены Евросоюза.

"Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а также любых других продуктов, поступающих из Украины", — говорится в сообщении Еврокомиссии.

28 апреля стало известно, что Еврокомиссия достигла соглашения со странами Центральной Европы об ограничении импорта зерна и других продовольственных товаров из Украины. Сообщалось, что Евросоюз примет экстренные меры, чтобы вывезти из этих стран скопившееся на складах украинское зерно, а также выделит около 100 миллионов евро на поддержку собственного сельского хозяйства этих стран.