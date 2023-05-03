Еврокомиссия временно запретила поставки зерна из Украины в пять стран
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, сообщает "Радио Свобода".

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Транзит украинской сельхозпродукции через эти страны остается разрешенным, товары также могут поставляться во все другие страны-члены Евросоюза.

"Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а также любых других продуктов, поступающих из Украины", — говорится в сообщении Еврокомиссии.

28 апреля стало известно, что Еврокомиссия достигла соглашения со странами Центральной Европы об ограничении импорта зерна и других продовольственных товаров из Украины. Сообщалось, что Евросоюз примет экстренные меры, чтобы вывезти из этих стран скопившееся на складах украинское зерно, а также выделит около 100 миллионов евро на поддержку собственного сельского хозяйства этих стран.

  • В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз зерна и другой сельхозпродукции из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. В результате в Польше, а также Венгрии и Румынии, оседало большое количество украинской продукции, составляя конкуренцию местным производителям. Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран. Приток дешевой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привел к тому, что у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность. В Польше прошли протесты фермеров, министр сельского хозяйства Хенрик Ковальчик ушел в отставку.
  • В середине апреля временный запрет на импорт украинской продукции ввели Польша, Венгрия, Болгария и Словакия, аналогичные меры рассматривала Румыния.
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