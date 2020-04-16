Еврокомиссия выделит Латвии 35,5 млн евро на помощь предприятиям в условиях пандемии

Европейская комиссия (ЕК) утвердила схему прямых дотаций Латвии в размере 35,5 млн евро для поддержки сектора сельского хозяйства, рыболовства, продовольствия и школьного питания в случае возникновения новой вспышки коронавируса Covid-19, сообщили представители ЕС порталу Delfi.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Схема была утверждена в соответствии с временной структурой государственной помощи, принятой Европейской комиссией 19 марта 2020 года.

Помощь будет оказана в виде прямых дотаций, а бюджет этой системы оценивается в 35,5 млн евро. Деньги будут направлены на помощь разным предприятиям, работающим в секторах сельского хозяйства и рыболовства, пищевой промышленности и школьного питания, которые испытывают трудности из-за вспышки коронавируса.

Цель — помочь предприятиям справиться с проблемами ликвидности, вызванными кризисом коронавируса, и компенсировать им потери, которые возникла из-за экономического кризиса.

Максимальная сумма помощи, которая может быть предоставлена предприятию, работающему в первичном сельскохозяйственном секторе, составляет 100 000 евро, предприятию, занятому в секторе рыболовства и аквакультуры, — 120 000 евро, а предприятию, занятому в секторе продуктов питания и школьного питания, — 800 000 евро.

Комиссия приняла временные рамки, которые позволят странам-участницам по максимуму использовать гибкость, предоставляемую правилами государственной помощи, для поддержки экономики в связи со вспышкой коронавируса. Временные рамки с изменениями, внесенные 3 апреля 2020 года, предусматривают различные виды помощи странам-участницам для поддержки экономики.

Страны-участницы могут объединить все меры помощи, предоставляемые в соответствии с временными рамками, с существующими возможностями предоставления в течение трех финансовых лет минимальной помощи в размере до 25 000 евро предприятиям, работающим в первичном сельскохозяйственном секторе, до 30 000 евро предприятиям, работающим в секторе рыболовства и аквакультуры и до 200 000 евро предприятиям, занятых в других сферах.

В то же время странам-участницам предписано избегать необоснованного накопления мер по оказанию помощи тем же предприятиям, чтобы ограничить помощь для удовлетворения их фактических потребностей.

Временные рамки дополняют многие другие варианты, которые уже имеются у стран-участниц для смягчения социально-экономических последствий вспышки коронавируса в соответствии с правилами государственной помощи ЕС. Временные рамки будут действовать до конца декабря 2020 года. До этого срока ЕК оценит необходимость продления этих рамок.

Более подробная информация о временных мерах и других мерах, принятых ЕК для преодоления экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса, доступна здесь (на англ. яз.).