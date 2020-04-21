Еврокомиссия запустила научную интернет-платформу с данными о коронавирусе

Европейская комиссия в сотрудничестве с несколькими партнерами в понедельник, 20 апреля, запустила действующую в масштабах ЕС интернет-платформу для сбора и распространения научных данных о коронавирусном заболевании Covid-19.
На платформе размещаются исследовательские базы данных, включая данные о генетических, протеиновых структурах, а также данные исследования с помощью электронных микроскопов и научные публикации. Платформа запущена в рамках программы скоординированных мер по исследованиям и инновациям ERAvsCORONA.
Цель запуска платформы - ускорить научные исследования, связанные с коронавирусом, позволив ученым распространять и использовать релевантные массивы данных о Covid-19.