Еврокомиссия запустила научную интернет-платформу с данными о коронавирусе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейская комиссия в сотрудничестве с несколькими партнерами в понедельник, 20 апреля, запустила действующую в масштабах ЕС интернет-платформу для сбора и распространения научных данных о коронавирусном заболевании Covid-19.

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На платформе размещаются исследовательские базы данных, включая данные о генетических, протеиновых структурах, а также данные исследования с помощью электронных микроскопов и научные публикации. Платформа запущена в рамках программы скоординированных мер по исследованиям и инновациям ERAvsCORONA.

Цель запуска платформы - ускорить научные исследования, связанные с коронавирусом, позволив ученым распространять и использовать релевантные массивы данных о Covid-19.

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