Еврокомиссия запустит проект по сбору данных об украинских детях, вывезенных в Россию
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Еврокомиссия совместно с Польшей и ООН запустит кампанию по сбору сведений о детях, депортированных из Украину в Россию после начала войны. Об этом сообщают брюссельские корреспонденты Deutsche Welle и "Европейской правды".

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"Похищение украинских детей — это большая социальная проблема, трагедия и преступление. Цель совместной инициативы — найти насильственно вывезенных детей и привлечь к ответственности виновных", — заявила во время брифинга пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант.

Она отметила, что подробная информация о проекте будет опубликована в течение ближайших дней.

По данным украинских властей, с начала полномасштабного российского вторжения более 16 тысяч несовершеннолетних были вывезены с оккупированных территорий в Россию. Только 307 из них удалось вернуть оставшимся в Украине родственникам и опекунам.

В конце прошлой недели "Дождь" опубликовал документальный фильм о вывезенных в Россию украинских детях. Его авторы выяснили, что как минимум несколько сотен несовершеннолетних были распределены по детским домам и интернатам в разных регионах РФ, где их стали подвергать "военно-патриотическому воспитанию".

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