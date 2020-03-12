Европа мобилизуется против эпидемии

После первоначальной вялой реакции на эпидемию коронавируса вчера после видеоконференции руководителей стран ЕС президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала мобилизовать все необходимые ресурсы, чтобы уменьшить влияние эпидемии на экономику стран ЕС, пишет Latvijas Avīze.

Коронавирус констатирован уже во всех 27 странах ЕС, но самая серьезная ситуация в Италии, где количество зараженных превысило 10 000 и 631 человек умер. Президент Еврокомиссии самокритично признала, что ранее комиссия не действовала достаточно активно ни по ограничению распространения коронавируса, ни по уменьшению экономического ущерба.

Ляйен сообщила, что в понедельник состоится совещание Еврогруппы по конкретным мерам в финансовой отрасли. Особенно тревожна ситуация в авиации, где из-за вируса упало число клиентов. За первые месяцы число авиапассажиров уменьшилось на 13,5%. Есть предложения о создании специального фонда, которому будет выделено 7,5 млрд евро, а также об облегчении условий государственного помощи и долгов для стран, особенно пострадавших от коронавируса.