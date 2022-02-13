Европа может признать атомную энергию "зеленой". Нужна ли Латвии своя АЭС?

Революционное предложение Еврокомиссии приравнять газ и атом к "зеленым ресурсам" может существенно изменить энергетический портфель Балтийского региона. И если в Латвии инициативу Брюсселя пока комментируют очень осторожно, в соседних странах — Литве и Эстонии — уже есть готовые проекты строительства АЭС.

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В начале февраля Еврокомиссия представила финальный вариант правил, согласно которым газовая и атомная энергетика должна попасть в список "зеленых" проектов. Эта идея уже успела расколоть Европу на три части — на тех, кто против атома (Германия, Австрия, Люксембург и др.), тех, кто поддерживает атом (Франция, Финляндия, Венгрия, Польша и др.) и тех, кто выступает против газа и атома в целом, считая, что Евросоюз должен ориентироваться исключительно на "солнце" и "ветер" (экологические организации и объединения крупных инвесторов, уже вложивших средства в "зеленые проекты").

Еврокомиссия позиционирует свое предложение как временное решение, которое должно помочь плавно перейти от угольной экономики, обеспечивающей сейчас в Европе 15% электроэнергии, к "зеленой", чей удельный вес в общем портфеле меньше 20%. Не последнюю роль в появлении данного проекта сыграл энергетический кризис, который сейчас переживает вся Европа. Как писал Delfi, одной из его причин стало снижение в 2021 году производительности "ветряков" в силу погодных условий.

Эксперты высказывают разные предположения, почему Еврокомиссия выступила с таким предложением. По одной версии, таким образом Брюссель искренне рассчитывает решить проблему нынешнего энергетического кризиса, угрожающего подорвать экономические амбиции региона. По другой, ЕК сознательно включила газ и атом в один файл, чтобы провалить его целиком, таким образом поставив точку и в споре о будущем противоречивого проекта Nord Stream-2, и в эмоциональных дискуссиях об увеличении значения "мирного атома".

По данным Еврокомиссии, Евросоюз производит самостоятельно порядка 40% от всей потребляемой энергии. Природный газ и атом обеспечивают вместе чуть больше трети от всего объема. Еврокомиссия, как следует из представленного предложения, готова увеличить эту долю, правда, на определенных условиях. "Устойчивыми" будут считаться только те атомные электростанции, которые отвечают европейским стандартам безопасности, а также имеют достаточные хранилища для отходов.

В отношении электростанций, работающих на природном газе, Еврокомиссия хочет установить жесткие лимиты на выбросы CO2, при этом введение в эксплуатацию новых мощностей должно сопровождаться закрытием старых станций, работающих на угле и других "грязных" ресурсах.

Предложение Еврокомиссии будет обсуждаться на самом высоком уровне в течение ближайших четырех месяцев. У государств Евросоюза есть возможность заблокировать его, но для этого против должны проголосовать не менее 20 стран, в которых живут как минимум 65% населения. Наложить вето может и Европарламент, но там тоже потребуется большинство.

С ядерным потенциалом

Атомная энергетика — не новая тема для Европы. В 1957 году в Риме вместе с Договором об учреждении Европейского экономического сообщества, ставшего фундаментом для возникновения нынешнего ЕС, был подписан также Договор о создании Европейского сообщества по атомной энергии. Среди его задач были упомянуты продвижение исследований, разработка единых стандартов безопасности, обеспечение того, чтобы гражданские ядерные ресурсы не использовались в военных целях. Договор об атомной энергетике до сих пор официально в силе, и, более того, накладывает на Евросоюз требование регулярно выпускать отчеты о развитии отрасли. Последний вышел в 2016 году. В нем прогнозируется снижение ядерных мощностей ЕС до 2025 года, а затем выравнивание до 2050 года на уровне от 95 до 105 ГВт. Общие затраты на ядерную энергетику до 2050 года оцениваются в размере от 649 до 755 млрд. евро, включая расходы на строительство новых станций, их эксплуатацию и складирование отходов.

По данным Eurostat, в 2020 году из атомной энергии в Евросоюзе вырабатывалось 25% используемого электричества. Европейские АЭС расположены на территории 13 стран. Всего в ЕС насчитывается 103 ядерных энергетических реактора (100 ГВт). При этом более половины атомной электроэнергии Евросоюза производится только в одной стране — Франции. Логично, что именно Париж, который сейчас к тому же председательствует в Совете ЕС, выступает главным союзником Еврокомиссии. Ему вторят страны Восточной и Северной Европы, где расположены основные ядерные мощности ЕС. Однако Германия в альянсе с Австрией, Люксембургом, Португалией и Данией готовы противостоять атомным лоббистам, угрожая при необходимости задействовать даже Суд ЕС. Берлин последние десять лет последовательно останавливает свои АЭС: решение об этом было принято в 2011 году после аварии на "Фукусиме".

Литва: альтернатива Игналине

Страны Балтии пока не представили свои официальные позиции в отношении предложения Еврокомиссии. Однако при желании регион мог бы принять участие в гонке за "мирный атом". И в Эстонии, и в Литве есть желающие строить новые АЭС.

Литовский проект возник пятнадцать лет назад, когда стала очевидной неизбежность остановки старой Игналинской АЭС. Ее закрытие было одним из условий для вступления Литвы в Евросоюз, но местные власти, осознавая дефицит электроэнергии, были готовы построить ей на смену более современную и безопасную станцию. Новую АЭС — Висагинскую — планировали возводить совместно с Латвией, Эстонией и Польшей. В сентябре 2012 года руководители стран Балтии подписали меморандум об учреждении компании по проекту Висагинской АЭС и создании межправительственной рабочей группы. Однако в январе 2016 года проект был поставлен на паузу из-за возникшей тогда неблагоприятной ситуации на рынке продажи электроэнергии. Польша, в свою очередь, от идеи не отказалась и начала продвигать идею строительства собственных реакторов.

Заявление Еврокомиссии разбудило в литовцах интерес к атому. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что Литва должна диверсифицировать энергетические риски, в том числе за счет строительства АЭС малых мощностей. "Идеи ядерной энергетики переживают определенный ренессанс и немалая часть стран ЕС говорит о строительстве ядерных реакторов", — пояснил литовский лидер.

Эстония: станция малых мощностей

В Эстонии тема "мирного атома" стала активно звучать в публичном пространстве пару лет назад. Возможность строительства в Эстонии АЭС, в том числе в сотрудничестве с Финляндией, обсуждалась в парламенте и правительстве. В поддержку идеи выступают местные научные деятели, а также популярная оппозиционная партия EKRE.

Есть даже конкретный проект: инициативная группа из ученых и инвесторов, объединившихся в компанию Fermi Energia, готова построить АЭС четвертого поколения с малым модульным реактором. Объем инвестиций оценивается в миллиард евро. По замыслу, станция мощностью 300 мегаватт должна производить около одной пятой дневной потребности Эстонии в электроэнергии и около четверти — ночной.

Против развития "мирного атома" традиционно выступают "зеленые" и те инвесторы, которые участвуют в классических "зеленых" проектах. Однако у атомной энергетики в Эстонии есть народный мандат. По данным январского исследования социологической компании Kantar Emor, 68% жителей страны поддерживают возможность появления в Эстонии АЭС малых мощностей.

Латвия: народ против

В Латвии отношение к теме атомной энергетики меняется в зависимости от внешнего контекста. В 2009 году на фоне дискуссий о строительстве Висагинской АЭС местные эксперты по энергетике вполне реалистично оценивали сценарий строительства небольшой станции на 600 мегаватт и в Латвии. Идею развития "мирного атома" поддерживал и тогдашний руководитель компании Latvenergo Карлис Микельсонс, отмечавший, что нельзя игнорировать общемировой тренд. Однако затем случилась авария на "Фукусиме", Европа окончательно стала следовать "зеленому" курсу, а Латвия даже выбилась здесь в передовики: объем энергии, производимой из восстанавливаемых ресурсов, в 2020 году у нас достигал 40%, что является одним из самых высоких показателей в Евросоюзе (в два раза выше, чем в среднем по ЕС).

Сегодня идея развития в Латвии "мирного атома" вызывает скорее тревогу, нежели оптимизм. На заседании парламентской Комиссии по долгосрочному развитию, прошедшем в конце января этого года, чиновники Министерства экономики указали, что в ближайшее время в Латвии будут реализоваться только проекты, связанные с производством энергии из солнца и ветра. В качестве аргументов против строительства нового атомной станции Минэкономики называет слишком длинный период запуска в эксплуатацию (до 12 лет), токсичные отходы, зависимость от импортного сырья, а также негативное отношение общества. Cогласно опросу, проведенному предприятием Latvenergo, 80% жителей не хотят видеть атомный реактор на территории страны, зато 70% вполне поддерживают создание "ветряков".

В качестве напоминания о былом величии латвийской ядерной энергетики в Саласпилсе стоит законсервированный реактор. Его остановили в 1998 году. В 2008 году

остатки урана и отработанное ядерное топливо было вывезено в Россию. Реактор предполагалось демонтировать еще к 2015 году. По разным причинам этого не произошло. Сейчас называют новые сроки — не раньше 2030-го.

И снова Россия

Интересно, что среди латвийских политиков есть и те, кто готовы поддержать смелую инициативу Еврокомиссии. О необходимости развития в Латвии и регионе атомной энергетики высказался министр обороны Артис Пабрикс, евродепутат и вице-президент Европарламента Роберт Зиле, а также депутат Сейма и соратник премьера Арвил Ашераденс. Все трое рассматривают атом, в первую очередь, как альтернативу российскому газу.

Эксперты по энергетике, опрошенные Delfi Bizness, признают, что на европейском уровне у атомной энергетики есть перспективы. В первую очередь за счет появления реакторов нового поколения, которые более безопасны и мобильны в планировании производственных объемов. В то же время энергетики указывают на ряд недостатков АЭС. Главные из них — сложность хранения и утилизации ядерных отходов, а также зависимость от производителей урана. Его добывают в основном в Казахстане, Австралии и Намибии.

Еще один аргумент против АЭС, популярный сейчас в Европе, — это страх усилить влияние России. В большинстве стран Восточной Европы — Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии — работают атомные электростанции советской постройки, и многие страны для обслуживания АЭС пользуются услугами "Росатома". Россияне, при этом, продолжают строить новые станции по всему миру. Например, в Финляндии с участием "Росатома" планируется запустить одноблочную АЭС "Ханхикиви-1". Стоимость проекта оценивается в 7 млрд. евро.