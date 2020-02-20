Европа создаст гигантскую базу данных

В среду, 18 февраля, Еврокомиссия представила новую европейскую стратегию информационных технологий. Ее главные направления — развитие искусственного интеллекта и работа с большими данными.

Комиссия хочет установить новые обязательные требования для разработки и использования тех приложений искусственного интеллекта, которые могут представлять риски для граждан или быть связаны с конкретными общественно важными отраслями, как здравоохранение, правоохранительные органы, транспорт.

В случае несоблюдения требований безопасности на разработчиков предлагают накладывать санкции. По мнению Еврокомиссии, такие "высокорисковые" технологии должны всегда находиться под "человеческим контролем". В областях, которые не сопряжены с высокой степенью риска, в качестве варианта предложено ввести добровольную схему маркировки, которая подчеркнет надежность продукта искусственного интеллекта.

Еврокомиссия также хочет создать Европейскую базу данных. Ее цель — "разблокировать" неиспользуемые данные и обеспечить их свободное перемещение по Евросоюзу и секторам в интересах бизнеса, исследователей и государственных администраций. "Заключения, не связанные с персональным данными, должны помочь гражданам, предприятиям и организациям принимать лучшие решения. Эти данные должны быть доступны для всех — государственных и частных организаций, небольших стартапов и корпоративных гигантов", — говорится в опубликованном релизе.

По прогнозу Еврокомиссии, в течение ближайших пяти лет объем данных и информации, который вырабатывает Европа, будет сопоставим с показателями, которые сейчас вырабатывает весь мир.