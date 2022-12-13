Европа запускает метеорологический спутник нового поколения

Во вторник вечером с европейского космодрома во Французской Гвиане ракета "Ариан" поднимет в небо новый европейский метеорологический спутник Meteosat-12. Он должен значительно расширить возможности ученых предсказывать внезапные сильные штормы.

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Спутник будет вести наблюдения за погодой над Европой, Ближним Востоком и Африкой.

Это первый космический аппарат новой системы наблюдения за погодой стоимостью в несколько миллиардов евро, и возможно, важнейший европейский космический запуск года: Meteosat-12 заменит технологию более чем 20-летней давности.

"Шторм, обрушившийся на Германию, Нидерланды и Бельгию в прошлом году, когда погибло более 200 человек, — это трагедия, — говорит Фил Эванс, генеральный директор Eumetsat, межправительственной организации, управляющей европейскими метеорологическими спутниками. — Более точные, регулярные и актуальные наблюдения из космоса абсолютно необходимы для более точных прогнозов, которые помогут нам уменьшить и смягчить последствия этих экстремальных погодных явлений".

Европа отправила на орбиту свой первый метеорологический космический аппарат в 1977 году. Meteosat-12 — это спутник уже третьего поколения в этой серии.

Meteosat-12 будет передавать полную карту погоды в поле своего зрения каждые 10 минут — в полтора раза чаще, чем нынешние спутники. Он также сможет различать более мелкие объекты в атмосфере (до 500 метров в поперечнике) и делать это в более широком волновом спектре.

Спутник весом почти 4 тонны выйдет на орбиту на высоте 36000 км над экватором (Фото: Eumetstat)

Национальные агентства прогноза погоды, такие как Метеорологическое бюро Великобритании и Метео-Франция, будут получать больше данных для анализа.

Одно из главных новшеств спутника — специальная камера для обнаружения молний. Метеорологи рассчитывают, что это поможет прогнозировать стремительно развивающиеся погодные катаклизмы и предупреждать о них, поскольку молнии обычно сопутствуют сильным порывам ветра, обильным осадкам и граду.

Ученые уже давно отслеживают молнии по их излучению в радиодиапазоне, но в основном это разряды из атмосферы в землю, а примерно 90% молний — это разряды внутри облаков, не доходящие до поверхности планеты.

"Новый спутник Meteosat — это революция, — считает Саймон Кио из Метеорологического бюро Великобритании. — Он даст нам гораздо больше информации об общем количестве молний. Это необходимо знать, если мы прогнозируем, например, вертолетные операции в Северном море. Аналогичным образом, если с самолетов выгружаются опасные материалы или пассажиры, мы должны знать, существует ли риск удара молнии".

Шесть спутников были закуплены оптом. Это означает, что один или два будут храниться на складе в течение 10 лет или даже больше (Фото: AFP)

В системе нового поколения в космосе одновременно будут находиться три метеоспутника.

В 2024 году будет запущен спутник для измерения температуры и влажности в атмосфере. А в 2026 — второй аппарат для прогнозирования погоды, что позволит получать полную картину погоды над Европой каждые две с половиной минуты.

Одновременно с этими аппаратами заказаны и три запасных спутника. Предполагается, что они проработают на орбите как минимум до 2040-х годов.

Точный прогноз погоды — штука недешевая. Государства-члены Европейского космического агентства заплатили за исследования и разработку спутников 1,4 млрд евро. А страны-участницы программы Eumetsat будут покрывать текущие эксплуатационные расходы, которые, как ожидается, составят 2,9 млрд евро.

Устройство для получения изображений молний — важнейшая часть нового спутника (Фото: Getty Images)

"Это долгий процесс, и в нем немало компромиссов, — говорит Пол Блайт, руководивший разработкой Meteosat-12 для ЕКА. — Для создания некоторых детекторов и оптических элементов на борту потребовалось шесть-восемь лет, от начального определения параметров до получения готового продукта и установки его на спутник. Затем нужно проверить всю систему. Это не быстрый процесс. Заказав стразу шесть спутников, мы сэкономим — если купить три или четыре, следующее поколение обойдется дороже".

4,3 млрд евро — это немалые деньги. Однако точные прогнозы погоды тоже приносят прибыль. Они помогают снизить аварийность на дорогах, улучшить эффективность авиаперевозок и судоходства. Эту пользу для экономики аналитики оценивают в миллиарды евро ежегодно.