Европарламент одобрил либерализацию торговли с Украиной

Европарламент поддержал временную отмену торговых барьеров на импорт всех украинских товаров в ЕС. За это решение на пленарном заседании в Брюсселе в четверг, 19 мая, проголосовали 515 евродепутатов, 32 были против, еще 11 воздержались, сообщает корреспондент DW.

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Теперь этот регламент о либерализации торговли с Украиной должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что он вступит в силу в июне. После этого упрощенный режим торговли будет действовать на протяжении одного года.

Это решение предусматривает отмету пошлин на те украинские промышленные товары, на которые они еще действуют, системы входных цен на фрукты и овощи, а также тарифных квот на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции. То есть, все украинские товары можно будет ввозить в ЕС без оплаты пошлин. А антидемпинговые пошлины, введенные на украинские товары на протяжении этого года, не будут взиматься даже после завершения действия регламента.

Война оказывает негативное влияние на украинскую экономику

"Российская неспровоцированная и неоправданная агрессивная война против Украины с 24 февраля 2022 года оказывает глубоко негативное влияние на возможность Украины торговать с остальным миром, как из-за разрушений производственных мощностей, так и из-за недоступности значительной части средств транспорта вследствие перекрытого доступа к Черному морю", — отмечается в проекте регламента. Отмена торговых барьеров должна смягчить влияние войны на экономику Украины, уверены в ЕС.

Действие регламента могут приостановить, если Киев введет новые торговые барьеры для товаров из ЕС, за исключением случаев, в которых такой шаг четко оправдан в контексте войны.

Европарламент внес две поправки к предложенному Еврокомиссией проекту регламента. Одна из них отменяет восьминедельный срок извещения национальных парламентов. Это позволит регламенту быстрее вступить в силу.