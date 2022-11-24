Европарламент одобрил выделение 18 млрд евро на поддержку Украины

Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов поддержали инициативу Еврокомиссии о предоставлении Украине денег на восстановление инфраструктуры и проведение реформ, необходимых для присоединения к ЕС. В 2023 году европейские власти планируют ежемесячно переводить Киеву 1,5 млрд евро.

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Постановление поддержали 507 парламентариев, 38 высказались "против", еще 26 воздержались.

"Украина уже пережила 273 дня этой жестокой войны. […] Украина должна знать, что может рассчитывать на поддержку Европы столько, сколько потребуется. ЕС готов предоставлять регулярную и предсказуемую финансовую помощь, чтобы помочь покрыть значительную часть неотложных финансовых потребностей Украины в 2023 году", — заявила постоянный докладчик по Украине в Комитете по международной торговле Европарламента Сандра Калниете.

Согласно пресс-релизу на сайте Европарламента, с начала полномасштабного российского вторжения ЕС и страны-члены уже предоставили Киеву помощь в размере 19,7 млрд евро. Нынешний пакет поддержки немногим меньше — 18 млрд.

О разработке плана помощи Украине на 2023 год в конце октября объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эта поддержка в размере 1,5 млрд евро ежемесячно поможет покрыть значительную часть текущих расходов украинского бюджета (по оценкам МВФ, сейчас Киеву не хватает 3-4 млрд евро в месяц на социальные выплаты, поддержание работы школ и больниц, а также другие неотложные траты). Часть выделенных средств Украина будет обязана направить на проведение реформ в области борьбы с коррупцией, повышение независимости судебной системы и укрепление государственных институтов.

Специально для Украины была разработана схема MFA+ (Macro-Financial Assistance+), для реализации которой Еврокомиссия займет средства на финансовом рынке под гарантии собственных резервов. MFA+ предполагает, что деньги выделят в виде крайне выгодных кредитов: первые десять лет Киев сможет их не выплачивать, а с 2033 года у правительства будет 35 лет на возврат полученных денег. Более того, "в знак солидарности" процент по этим кредитам вместо Украины будут пропорционально компенсировать страны-члены ЕС (эти деньги пойдут в общеевропейский бюджет).

Решение Европарламента вступит в силу после рассмотрения инициативы в Совете ЕС 6 декабря. Для утверждения этих мер поддержки Украины требуется единогласное одобрение всех стран, входящих в Евросоюз. Если оно будет достигнуто, Еврокомиссия начнет реализовывать план помощи уже в начале следующего года.