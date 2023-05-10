Европарламент поддерживает присоединение ЕС к Стамбульской конвенции

Европейский парламент в среду одобрил присоединение Европейского союза (ЕС) к Конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Через шесть лет после подписания Стамбульской конвенции ЕС наконец ратифицирует этот первый юридически обязывающий международный документ по предотвращению насилия в отношении женщин. ЕС до сих пор не решался полностью ратифицировать Стамбульскую конвенцию, поскольку некоторые государства-члены отказывались сделать это, несмотря на неоднократные призывы парламента. Однако 6 октября 2021 года суд ЕС признал, что Евросоюз может ратифицировать Стамбульскую конвенцию даже без согласия всех государств-членов.

Суд установил, что правовой основой для присоединения ЕС к конвенции являются общие правила предоставления убежища, сотрудничество судов в уголовных делах, а также обязанности институтов и органов государственного управления ЕС. Поэтому в среду депутаты Европарламента двумя отдельными голосованиями выразили согласие с присоединением к конвенции в разделе об обязанностях институтов и органов госуправления ЕС и в разделе о сотрудничестве судов в уголовных делах, а также в положениях о предоставлении убежища и невыдворении.

Однако присоединение ЕС к Стамбульской конвенции не освобождает государства-члены от обязанности ратифицировать эту конвенцию самостоятельно, на что неоднократно указывали депутаты Европарламента, призывая оставшиеся шесть стран — Болгарию, Чехию, Венгрию, Латвию, Литву и Словакию — незамедлительно ратифицировать конвенцию, чтобы она могла полностью защищать женщин.

Решение о присоединении к конвенции еще должно быть принято Европейским советом.