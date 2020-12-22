Европарламент предлагает Британии продлить переходный период после Brexit
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ведущие представители Европарламента обращаются к Великобритании с призывом в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией продлить действие временного соглашения, по которому сейчас осуществляется торговля Лондона с ЕС. Зампредседатель Европейского парламента Катарина Барлей подчеркнула, что на Лондоне лежит двойная нагрузка из-за Brexit и нового штамма коронавируса, так что переходный период следует продлить. Интервью с Барлей опубликовано в изданиях сети RND, передает Deutsche Welle.

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По словам политика, Евросоюз не убирает "протянутую руку" с предложением о продлении переходного периода. Дело за премьером Борисом Джонсоном, который должен принять это предложение. Иначе переходный период, во время которого Великобритания пользуется торговыми преференциями члена ЕС, истечет 31 декабря 2020 года.

Об этом же заявил и немецкий евродепутат Дэвид Макаллистер, который выразил обеспокоенность критической ситуацией с новым штаммом коронавируса. Председатель комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ланге также поддержал это предложение, однако заметил, что вряд ли Великобритания его примет.

Переговоры продолжаются после срыва дедлайна

Переговоры между Великобританией и Евросоюзом об отношениях после Brexit продолжились в понедельник, несмотря на срыв воскресного дедлайна. Теперь Европарламент точно не сможет по упрощенной схеме до конца года ратифицировать будущее соглашение, если оно будет достигнуто.

Брюссель и Лондон не смогли, в частности, договориться о праве на рыболовство компаний ЕС в водах Великобритании. Кроме рыболовства, главными спорными вопросами между сторонами остаются равные условия конкуренции на рынке, а также меры наказания за нарушение будущего договора по Brexit. Если договоренности не будут достигнуты, обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января будущего года. Эксперты отмечают, что это будет иметь значительные негативные последствия для экономики обеих сторон.

В пятницу Европарламент начал готовиться к возможному ЧП: депутаты проголосовали за ряд чрезвычайных мер в сфере рыболовства, безопасности полетов и воздушного и наземного сообщения на случай, если торговое соглашение не будет достигнуто. Великобритания вышла из Евросоюза в январе нынешнего года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники Brexit.

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