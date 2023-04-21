Европарламент принял закон о контроле за рынком криптовалют

В четверг, 20 апреля, депутаты Европарламента одобрили принятие двух законопроектов, регулирующих оборот криптовалют в странах блока. Нововведения позволят отслеживать схемы по отмыванию денег и финансированию преступной деятельности, а также смогут защитить владельцев криптокошельков.

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Первый принятый в Европарламенте законопроект предполагает, что криптовалютные переводы, как и традиционные финансовые операции, должны быть отслеживаемыми, а в случае подозрений провайдер может и должен их заблокировать. Любая транзакция в криптовалюте должна сопровождаться информацией о происхождении средств и их получателе — это же правило действует при совершении простого банковского перевода.

Эти меры будут распространяться на операции на сумму более 1000 евро, осуществляемые между автономным (т.е. частным) и размещенным кошельком, который принадлежит поставщику криптовалютных услуг. Изменения не затронут переводы от человека к человеку, если в транзакции не используются услуги провайдера.

Также Европарламент одобрил закон о рынках криптовалют (MiCA). Он обязывает тех, кто выпускает и торгует криптовалютами, раскрывать информацию о своих продуктах и контролировать транзакции. "Потребители будут иметь всю необходимую им информацию, и необходимо будет отслеживать все основные риски, связанные с криптоактивами. [...] Европейская индустрия криптоактивов теперь имеет четкое регулирование, которого нет в таких странах, как США", — отметил евродепутат Стефан Бергер.

Отдельное внимание в MiCA уделено борьбе с манипулированием рынком, отмыванием денег и финансирование преступной деятельности через криптовалюты. Для противостояния злоумышленникам Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) создаст публичный реестр провайдеров, не соответствующих требованиям и работающих в ЕС без разрешения.

"Парламент и Совет нашли справедливый компромисс, который сделает более безопасным хранение и торговлю криптовалютными активами для законопослушных граждан. Однако преступникам, террористам и лицам, уклоняющимся от санкций, будет сложнее использовать криптоактивы не по назначению", — заявила евродепутат Асита Канко. Она добавила, что дополнительная административная нагрузка для работающих в этой сфере компаний будет компенсирована тем, что 27 режимов регулирования в разных странах ЕС объединятся в один.

Решения Европарламента теперь должны поддержать в Совете ЕС, после чего законы будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней.