Европарламент принял закон о поддержке производства боеприпасов

Парламентарии ЕС поддержали закон о наращивании производства боеприпасов на территории Евросоюза для восполнения собственных запасов и поставок Украине в средне- и долгосрочной перспективе.

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Европарламент в четверг, 1 июня, принял закон о поддержке производства боеприпасов (Act in Support of Ammunition Production, ASAP). Это законодательное предложение исходит от Еврокомиссии и содержит меры срочного увеличения способности оборонной промышленности в Евросоюзе поставлять боеприпасы класса "земля-земля", артиллерийские снаряды и ракеты. Участие в голосовании приняли 625 депутатов, из которых 446 проголосовали "за", 67 — "против", 112 воздержалось.

В наращивание производства предполагается до 30 июня 2025 года вложить из фондов ЕС 500 млн евро. Финансовая поддержка предоставляется на создание новых производственных мощностей, оптимизацию, расширение, модернизацию или перепрофилирование существующих мощностей, переподготовку и повышение квалификации сотрудников, установление трансграничных промышленных партнерств, в том числе государственно-частных, с целью, например, обеспечить доступ к стратегическим компонентам и сырью.

"Война России против Украины обнажила серьезный результат десятилетий недофинансирования обороны, которое сказалось на промышленных мощностях и цепочках поставок", — указал в ходе дебатов на эту тему в Европарламенте 9 мая эстонский депутат Свен Миксер.

Участвовавший в дискуссии еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил парламентариям, что посетил 15 предприятий оборонной промышленности в разных странах ЕС. Согласно его оценке, воля и возможности для наращивания производства есть, но многие компании уже связаны контрактами со странами вне Евросоюза. По мнению еврокомиссара, необходимо перевести оборонную промышленность на основу "экономики военного времени", чтобы помочь компаниям быстро получать порох, взрывчатые вещества, оборудование и инструменты. "Мы будем переориентировать текущее производство на нужды Европы и Украины", — заявил Бретон, добавив, что это необходимый курс из-за "абсолютной срочности".

Три ступени плана Борреля

Таким образом, Европарламент дал зеленый свет третьей части плана совместных закупок боеприпасов в Евросоюзе. Теперь ее должен одобрить Совет ЕС.

В марте верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представил программу из трех частей:

Выделить 1 млрд евро из Европейского фонда мира (ЕФМ) на восполнение национальных резервов тех государств Евросоюза, которые готовы передать боеприпасы Украине;

Выработать общий скоординированный подход к закупкам артиллерийских снарядов для восполнения собственных запасов и к передаче боеприпасов Украине в среднесрочной перспективе через Европейское оборонное агентство. Коллективный подход призван способствовать снижению цен на боеприпасы и сократить сроки их поставок. На эти цели выделяется еще 1 млрд евро из ЕФМ;

Третья часть плана заключается в наращивании мощностей оборонной промышленности в странах ЕС для покрытия нужд их армий и помощи Украине.

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Совет Евросоюза 20 марта согласовал этот трехсторонний подход и пообещал совместными усилиями предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение одного года. По последним данным Борреля, Украина уже получила не менее одной пятой от обещанного количества снарядов.

Помимо этого, страны договорились о срочной поставке Украине боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских снарядов, а также ракет из существующих запасов или путем перераспределения актуальных заказов. Совет ЕС также призвал государства-члены совместно закупать боеприпасы и ракеты у оборонной промышленности Евросоюза и Норвегии в рамках проекта Европейского оборонного агентства и дополнительных проектов закупок, чтобы пополнить свои запасы и продолжать поддержку Украины.