Европарламент признал Россию "государством — спонсором терроризма"

Текст резолюции поддержало абсолютное большинство депутатов, принявших участие в сегодняшнем пленарном заседании Европарламента. Это решение во многом носит символический характер, поскольку у ЕС нет соответствующей правовой базы. Впрочем, в том же документе парламентарии призвали ее разработать.

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Резолюцию поддержали 494 депутата Европарламента, 58 парламентариев высказались "против", еще 44 воздержались.

Умышленные атаки, совершенные российскими войсками и их прокси в отношении мирных жителей в Украине, разрушение гражданской инфраструктуры и другие нарушения международного и гуманитарного права приравниваются в документе к актам террора. Они также представляют собой военные преступления, подчеркивают депутаты.

Резолюция не несет прямых юридических последствий, однако Европарламент призывает европейские власти разработать необходимую правовую базу для создания списка спонсором терроризма и впоследствии включить в него нынешний российский режим. "Это повлечет за собой ряд существенных ограничительных мер против Москвы и будет иметь серьезные последствия для отношений ЕС с Россией", — говорится в пресс-релизе.

В то же время, существует список организаций, которые Евросоюз признает террористическими. Депутаты в своей резолюции призвали включить в него ЧВК "Вагнер", 141-й специальный моторизованный полк им. Ахмата Кадырова и "другие финансируемые Россией вооруженные формирования, ополченцев и прокси".

Парламентарии также обратились к властям Евросоюза с просьбой сократить дипломатические отношения с Россией, свести к "абсолютному минимуму" контакты с официальными лицами РФ и закрыть на территории ЕС учреждения, связанные с российским правительством. Согласно резолюции, изоляция Кремля должна происходить не только в двусторонних отношениях, но и на глобальном уровне.

Депутаты также призвали ускорить работу над очередным, девятым после начала полномасштабного вторжения в Украину пакетом санкций против Москвы, а также "предотвращать, расследовать и преследовать в судебном порядке" любые попытки обойти уже введенные ограничения.

Ранее в этом году в разных формулировках аналогичные резолюции приняли в парламентах стран Балтии, Польши и Чехии. Литва объявила Россию "террористическим государством", Латвия — "страной, поддерживающей терроризм", Эстония — "страной — спонсором терроризма", Сенат Польши и Палата депутатов Чехии признали власти РФ "террористическим режимом". С призывом принять такие же резолюции к странам-членам обратились парламентские ассамблеи Совета Европы и НАТО.