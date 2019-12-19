Европарламент требует от Латвии изменить гомофобный закон

Европарламент осудил дискриминацию сексуальных меньшинств в некоторых странах-членах ЕС, в частности, создание так называемых "свободных от ЛГБТИ зон" в Польше и риск цензуры в Латвии и Литве.

В среду, 18 декабря, депутаты Европарламента приняли резолюцию о защите прав секс-меньшинств. "За" проголосовали 463 депутата, "против" — 107, "воздержались" — 105. Среди представителей Латвии поддержку резолюции выразили Ивар Иябс (Для развития Латвии/За!), Нил Ушаков ("Согласие") и Сандра Калниете ("Новое Единство"). "Против" проголосовал Роберт Зиле (Национальное объединение). Инесе Вайдере ("Новое Единство") воздержалась. Евродепутаты Татьяна Жданок ("Русский союз Латвии"), Андрис Америкс ("Честь служить Риге") и Даце Мелбарде (Национальное объединение) в голосовании по итоговому тексту документа не участвовали.



Принятая резолюция содержит призыв к Еврокомиссии осудить публичные действия по дискриминации ЛГБТИ (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов), в частности, создание так называемых "свободных от ЛГБТИ зон" в Польше. В начале этого года более 80 городов и деревень на юго-востоке Польши присоединились к декларации, которая призывает самоуправления воздержаться от какого-либо проявления толерантности в отношении ЛГБТИ. Европарламент призвал Варшаву осудить действия муниципальных властей и ликвидировать "свободные зоны".

Европарламент в целом выразил глубокую обеспокоенность по поводу учащения нападок на представителей ЛГБТИ в странах ЕС, зафиксированных, кроме прочего, в ходе предвыборных кампаний и в выступлениях чиновников. Отдельно упомянуты случаи в Румынии, Великобритании, Эстонии, Испании, Венгрии и Польше.

Предметной критике подверглись и балтийские страны. В резолюции отмечается, что в Латвии и Литве действуют законодательные акты, которые "могут применяться для ограничения средств массовой информации, образования и других форм контента так, что это необоснованно ограничивает свободу выражения мнений по вопросам ЛГБТИ". В частности, упоминается литовский Закон о защите несовершеннолетних от вредного публичного влияния и 10-я статья латвийского Закона об образовании. Она гласит: "Система образования обеспечивает нравственное воспитание учащегося, что отвечает включенным и защищенным Конституцией Латвии ценностям, особенно таким, как брак и семья".



Депутаты призывают страны-члены ЕС пересмотреть недружественное к ЛГБТИ законодательство, чтобы обеспечить полное соблюдение основных прав, закрепленных в европейском и международном праве.



По данным последнего исследования организации ILGA Europe, Латвия является в ЕС самой неблагоприятной страной для проживания сексуальных меньшинств. Среди стран Евросоюза Латвия оказалась на последнем 28 месте, Литва заняла 22-ю позицию, а Эстония — 19-ю.



Рейтинг основан на шести параметрах: равенство и отсутствие дискриминации, семья (наличие и отсутствие однополых браков или партнерств), преступления на почве ненависти, признание гендерного статуса (возможность смены пола), положение в гражданском обществе (право на проведение мероприятий и кампаний) и право на убежище для беженцев, преследуемых на родине по признаку принадлежности к ЛГБТИ.





