Европарламент требует ввести единую зарядку для мобильников и планшетов

Европарламент хочет обязать всех производителей мобильных устройств на территории Евросоюза использовать одинаковые разъемы для зарядных устройств. Резолюция по этому вопросу будет рассмотрена в четверг, 30 января.

Это уже третья попытка евродепутатов ввести для телефонов и планшетов единую зарядку. Еще в 2009 году производители под влиянием европейских властей пытались объединить усилия для перехода на единый стандарт зарядных устройств. Предполагалось, что к 2010 году все компании добровольно начнут выпускать мобильные телефоны и планшеты, оснащенные разъемом Micro-USB. В результате из 30 видов зарядных устройств на рынке остались три основных модели, но полной стандартизации так и не произошло.

Второй раз правила пытались пересмотреть в 2014-м, но и тогда резолюция носила скорее рекомендательный характер: производителям предлагалось самим решить, какое единое устройство лучше использовать.

Сейчас евродепутаты требуют от Еврокомиссии разработать жесткое законодательство. По подсчетам "зеленых", ежегодно в Европе зарядные устройства создают более 12,3 млн. тонн электротехнических отходов, в среднем 16,6 кг на одного человека.

Производители мобильных устройств до сих пор скептически оценивали возможность использования общего девайса. Компания Apple свое нежелание переходить на единый стандарт объяснило тем, что это будет мешать внедрению инноваций.