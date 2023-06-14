Европарламент утвердил новые правила производства и утилизации батареек

Европарламент сегодня утвердил новые правила производства и утилизации всех типов батареек, которые продаются на территории стран ЕС, сообщает пресс-служба Европарламента.

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Регламент предусматривает, в частности, что производители должны указывать на продукте информацию об углеродном следе, если речь идет о батареях для электрических транспортных средств и промышленных батареях, которые можно перезаряжать, мощностью более 2кВт-ч. У них также должен быть цифровой паспорт.

В переносных устройствах батареи должны быть спроектированы так, чтобы потребители могли сами легко достать или заменить их.

Все участники этого рынка должны проводить проверку происхождения сырья, кроме малых и средних предприятий.

Регламент еще должен быть утвержден Советом ЕС. Эта инициатива тесно связана с европейским зеленым курсом, экономикой замкнутого цикла и новой индустриальной стратегией.