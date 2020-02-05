Европейская комиссия предложила реформу правил приема в Евросоюз

Страны, претендующие на членство в Евросоюзе, должны активно проводить реформы. В противном случае им грозят штрафные меры и замедление процесса переговоров о вступлении.

Государства, которые претендуют на вступление в Европейский Союз, должны активно проводить реформы, предписанные их соглашениями с Брюсселем. Если темпы их проведения будут недостаточными или реформы застопорятся, этим странам грозят штрафные санкции. Об этом говорится в опубликованном в среду, 5 февраля, предложении Еврокомиссии о реформе порядка принятия в ЕС новых членов. Теперь документ под названием "Улучшение процесса расширения — надежные европейские перспективы" должны обсудить в странах-участницах Евросоюза.

Президент Франции предложил реформу процедуры вступления в ЕС

15 октября 2019 года Франция, Нидерланды и Дания блокировали решение ЕС начать переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, сославшись на отсутствие прогресса в сфере реформ в этих странах. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к фундаментальной реформе процедуры приема в члены ЕС. По его мнению, только после такого реформирования можно будет вернуться к вопросу перспективы членства в Евросоюзе для балканских стран.

Еврокомиссия выступает за новую методику переговоров о расширении ЕС. Она предполагает разделение 35 глав переговоров на 6 тематических групп. Каждой будет соответствовать отдельная фаза переговоров. Если страна-кандидат нарушит условия, закрепленные в ходе переговоров по какой-либо из уже пройденных фаз, процесс вступления останавливается и должен быть начат заново.

Стимуляция реформ, штрафы за откат и задержки

Документ предлагает создание дополнительных стимулов для стран-претендентов, которые показывают хорошие результаты. Среди них — увеличение финансирования, если страны показывают прогресс в реформах, и тесное сотрудничество с международными финансовыми институтами для усиления поддержки. Если же страны будут демонстрировать откат или задержки в проведении необходимых реформ, это может привести к санкциям, вплоть до прекращения финансирования, отмены доступа к программам ЕС и односторонних уступок в доступе к рынкам Евросоюза.

Предложение Еврокомиссии планируется обсудить на саммите ЕС в Брюсселе в марте. В случае его одобрения новую методику будут применять к Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии. Сербии и Черногории она не коснется, поскольку эти страны уже начали переговоры о вступлении с Брюсселем.

Цель Евросоюза — побудить государства Западных Балкан к демократическим реформам, заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи. "Это наша геостратегическая инвестиция", — подчеркнул он, указав на то, что тесная интеграция этих стран с ЕС отвечает как интересам безопасности, так и экономическим интересам Евросоюза.