Европейские пчеловоды просят защиты у Брюсселя
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Европейские производители меда, в том числе из Латвии, обратились к Евросоюзу с требованием разработать экстренный план спасения отрасли, пишет Euractiv.

В декларации, которую подписали пчеловоды из 16 стран (Болгарии, Чехии, Латвии, Кипра, Эстонии, Франции, Литвы и др.), говорится, что отрасль столкнулась с "критической и крайне нестабильной" рыночной ситуацией.

Европейским пчеловодам все сложнее конкурировать с дешевым импортом из третьих стран, объем которого достигает 40%.

Начиная с 2013 года Евросоюз ежегодно импортирует 80 000 тонн меда из Китая, а также тысячи тонн из Украины и Мексики.

Средняя цена на китайский мед в 2019 году составляла 1,24 евро / кг, средняя стоимость меда, произведенного в ЕС, — 3,90 евро / кг. При этом цены на мед в третьих странах, откуда завозится продукция, продолжают падать.

"Разница в ценах может объясняться добавлением сахарного сиропа, который дешевле для производства и который трудно обнаружить во время пограничного контроля в Европе, а также особым методом производства меда в Китае, который не соответствует европейским стандартам", — пишет Euractiv со ссылкой на отчет Ассоциации фермеров Copa-Cogeca.

По утверждению представителей отрасли, если ситуация на рынке не улучшится, европейские пчеловоды не смогут продолжать свою деятельность, что создают угрозу для существования более 10 миллионов ульев по всему ЕС.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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