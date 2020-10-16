Европейский регулятор признал безопасными самолеты Boeing 737 MAX

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) признало, что после внесенных изменений самолеты Boeing 737 MAX стали достаточно безопасными и могут возобновить полеты уже в этом году. Об этом сообщает Bloomberg и РБК со ссылкой на исполнительного директора EASA Патрика Кая.

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"Наш анализ показывает, что он надежный, и достигнутый уровень безопасности для нас достаточно высок", — сказал Кай.

Он добавил, что сейчас EASA проводит окончательную проверку документов перед подготовкой проекта директивы по летной годности, которую планирует выпустить в следующем месяце.

Также Кай рассказал, что сейчас ведется разработка так называемого синтетического датчика, позволяющего усовершенствовать систему безопасности лайнера. По его словам, работа над ним займет от 20 до 24 месяцев. Этот датчик упростит работу пилотов в случае отказа одного или обоих механических датчиков.

По словам Кая, он разрабатывается для следующей модели самолета — 737 MAX 10, которую представят в 2022 году. Но также датчик установят и на другие модели.

Использование Boeing 737 MAX запретили после двух авиакатастроф. В октябре 2018 года в Индонезии в результате крушения самолета погибли 189 человек. В марте 2019 года такой же лайнер разбился в Эфиопии, тогда погибли 157 человек.