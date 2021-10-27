Европол задержал по всему миру 150 подозреваемых в преступлениях в даркнете
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейское полицейское агентство (Европол) сообщило об успешно проведенной операции против организованной преступности в даркнете. По всему миру были задержаны 150 подозреваемых в нелегальной торговле и приобретении противозаконных товаров в теневом секторе интернета, из них 47 человек — в Германии, заявило во вторник, 26 октября, ведомство в Гааге.

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Операция Dark Huntor была крупнейшей в своем роде в мире. Помимо ФРГ, она проводилась в Австралии, Болгарии, Франции, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США.

Как сообщил DW собеседник, осведомленный о ходе продолжавшейся 10 месяцев операции, в Германии Dark Huntor была нацелена на поставщиков, действовавших на сайте DarkMarket, который был заблокирован немецкой полицией в январе.

Конфискованы наличные деньги, криптовалюта, оружие и наркотики

Операция в Германии координировалась полицейским управлением в Ольденбурге. Обыски и задержания были проведены в 9 из 16 федеральных земель — Баден-Вюртемберге, Баварии, Берлине, Гамбурге, Гессене, Северном Рейне — Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Саксонии-Анхальт и Шлезвиг-Гольштейне. В Германии были конфискованы наличные на общую сумму около миллиона евро и криптовалюта, а также огнестрельное оружие, электрошокеры и более 260 кг наркотиков, в том числе 113 кг амфетамина и десятки тысяч таблеток экстази.

В США были задержаны 65 человек, в Великобритании — 24, а также по четыре — в Италии и Нидерландах, сообщается далее. В целом полиция конфисковала 26,7 млн евро наличными, 45 предметов оружия, 152 кг амфетамина и метамфетамина, 22 кг кокаина и 27 кг опиоидов.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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