Европол задержал по всему миру 150 подозреваемых в преступлениях в даркнете

Европейское полицейское агентство (Европол) сообщило об успешно проведенной операции против организованной преступности в даркнете. По всему миру были задержаны 150 подозреваемых в нелегальной торговле и приобретении противозаконных товаров в теневом секторе интернета, из них 47 человек — в Германии, заявило во вторник, 26 октября, ведомство в Гааге.

Операция Dark Huntor была крупнейшей в своем роде в мире. Помимо ФРГ, она проводилась в Австралии, Болгарии, Франции, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США.

