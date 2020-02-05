Евросоюз даст 75 млн. евро на поддержку "голубой" экономики

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный фонд создадут фонд BlueInvest с бюджетом в 75 млн. евро. Эти средства будут использоваться для поддержки экономической деятельности, связанной с морем, океанами и прибрежными территориями.

Как говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, инвестиционная программа BlueInvest будет нацелена как на предприятия в морской отрасли, так и на предприятия, которые ведут свою деятельность на суше, производя товары и услуги для морской экономики. Речь идет о разработке решений для возобновляемых источников энергии, производстве устойчивых морепродуктов, развитии морских биотехнологий и т.д.

По мнению Еврокомиссии, сектор "голубой" экономики может сыграть важную роль в переходе к углеродно-нейтральной экономике к 2050 году. Новая программа поддерживается Европейским фондом стратегических инвестиций.

Еврокомиссия также запустит дополнительную схему грантов в размере 40 млн. евро через Европейский морской и рыбный фонд. Ее цель — помочь предприятиям в разработке и выводе на рынок новых инновационных и устойчивых продуктов, технологий и услуг.