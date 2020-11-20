Евросоюз готовит экономические санкции против режима Лукашенко

Несмотря на все требования и призывы Евросоюза, на введенные им санкции и приостановку сотрудничества, ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться. Александр Лукашенко не идет на диалог с протестующими. Что еще ЕС может сделать, чтобы повлиять на власти в Минске? Этот вопрос стал одним из центральных на видео-конференции министров иностранных дел 27 европейских государств 19 ноября, пишет Deutsche Welle.

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Ни одного положительного сигнала от Лукашенко

"Ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться. Репрессии со стороны режима Лукашенко против народа продолжаются", - констатировал после видео-конференции верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, во всех столицах стран Евросоюза "не заметили ни одного положительного сигнала со стороны режима Лукашенко", который не идет на контакты с ЕС и отказывается принимать предложенную ОБСЕ посредническую миссию.

"Сегодня мы договорились подготовить следующий этап санкций в ответ на жестокость властей и мер в поддержку демократических прав белорусов. Санкции коснутся не только отдельных лиц, но также организаций, предприятий и фирм", - добавил Боррель.

В октябре Евросоюз ввел санкции против 40 физических лиц, которых он считает ответственными за фальсификацию президентских выборов в Беларуси 9 августа и за репрессии против участников протестов. В ноябре список был расширен до 55 фамилий, в него попал и сам Александр Лукашенко , которого ЕС не признает легитимным президентом Беларуси. "Когда-нибудь мы исчерпаем список людей, в отношении которых имеет смысл вводить санкции. Теперь мы должны перейти к более чувствительным мерам - санкциям в отношении компаний", - пояснил Боррель.

Экономические санкции ЕС против Минска?

До сих пор в Брюсселе подчеркивали, что не хотят вводить экономические санкции, чтобы не причинить ущерб рядовым белорусам и народному хозяйству страны, и так находящемуся не в лучшем состоянии . Однако жестокость белорусских властей по отношению к протестующим и гибель Романа Бондаренко побудили ЕС изменить свой подход.

Существуют два вида экономических санкций. Наиболее сильные - это секторальные санкции , введенные, например, в отношении военно-промышленного комплекса России за ее действия против Украины. О таких мерах применительно к Беларуси сейчас речь не идет. Обсуждаются точечные санкции против конкретных предприятий.

Европейским компаниям и физическим лицам будет запрещено иметь связи с белорусскими фирмами из "черного" списка. С ними нельзя будет ни торговать, ни заключать сделки, ни инвестировать в них. Отвечая на вопрос корреспондента DW, Боррель подчеркнул, что такие санкции "повлияют на возможность (этих предприятий. - Ред.) вести нормальную экономическую деятельность".

Когда будут новые санкции ЕС в отношении Беларуси?

После сегодняшнего решения министров, государства-члены ЕС начнут составлять перечень лиц и белорусских предприятий, которые они хотят внести в новый санкционный список. Национальные правительства ответственны и за сбор доказательств, обосновывающих их предложения.

Сколько конкретных лиц и компаний попадут под будущие санкции, пока неизвестно. Боррель однако намекнул, что список может быть существенно длиннее того, который Евросоюз уже утвердил. Государства-члены, по его словам, будут сами решать, какое число "они посчитают адекватным". Когда новые санкции введут, тоже неясно. Обычно такая процедура занимает несколько недель. Но Боррель пообещал, что его сотрудники оперативно обработают предложения.

"Мы верим, что санкции - подходящее средство усилить давление на ответственных за насилие на улицах и за фальсификацию выборов, но также и тех, кто последовательно мешает началу инклюзивного диалога, который так необходим", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

ЕС пересматривает отношения с Беларусью

Санкции - не единственная мера в арсенале ЕС. Боррель сообщил о завершении работы над докладом о полном пересмотре отношений ЕС с Беларусью. Документ передан всем государствам ЕС и станет темой следующего заседания министров иностранных дел ЕС 7 декабря.

В частности, в докладе говорится о приостановке всех контактов и сотрудничества, за исключением тех случаев, когда это может принести пользу народу Беларуси или отвечает интересам ЕС. Предлагается сохранить и диалог по правам человека с Минском, о приостановке которого на днях заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Боррель также заверил, что все деньги, которые Евросоюз выделяет в помощь Беларуси, будут направляться исключительно на нужды гражданского общества. "Сейчас мы не можем предоставить вам исчерпывающий ответ, какие каналы мы используем, но будьте уверены, что ни один евро из фондов Евросоюза не достанется правительству Беларуси", - заявил Боррель.