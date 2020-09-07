Евросоюз готовит санкции против Минска к 21 сентября

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 7 сентября.

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В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями понедельника, 7 сентября.

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал власти в Минске незамедлительно освободить Марию Колесникову. "Вместо того чтобы вступить в диалог с народом Беларуси, уходящее руководство пытается цинично уничтожить одного за другим. Похищение Колесниковой в центре Минска — позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе в XXI веке", — написал литовский министр в Twitter.

Instead of talking to the people of #Belarus, the outgoing leadership is trying cynically eliminate one by one. The kidnapping of M.Kalesnikava in downtown of #Minsk is a disgrace. Stalinist NKVD methods are being applied in 21st century’s Europe. She must be released immediately — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 7, 2020

ЕС готовит санкции в отношении 31 официальных лиц

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По данным Reuters, Европейский Союз готовится ввести санкции в отношении десятков высокопоставленных официальных лиц и ведомств Беларуси, в том числе главы МВД Юрия Караева. Всего в "черном списке" 31 фигурант, сообщает агентство, ссылаясь на трех знакомых с обсуждением дипломатов. "Первоначально мы согласовали 14 фамилий. Но многие государства считали, что этого недостаточно. Теперь мы достигли консенсуса о еще 17 (фигурантах — Ред.)", — отметил один из собеседников. Формальное решение о введении санкций может быть принято на встрече министров иностранных дел стран ЕС 21 сентября.

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В ближайшие дни в Москву приедет президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, состоится ли визит Лукашенко в Москву 13 сентября, он указал, что "это неверная дата". При этом подготовка визита находится "в активной стадии", добавил Песков.

В МВД нет информации о задержании Колесниковой

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У правоохранительных органов отсутствует информация о задержании Марии Колесниковой и других представителей Координационного совета оппозиции, сообщили в минской милиции РИА "Новости". МВД Беларуси не располагает информацией о задержании трех представителей Координационного совета оппозиции, сообщает "Интерфакс". "Минская милиция ее не задерживала", — цитирует агентство заявление пресс-службы ГУВД Мингорисполкома. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова указала, что на данный момент не может ничего сообщить о предполагаемом задержании Колесниковой. Между тем член штаба Виктора Бабарико Глеб Герман вышел на связь и сообщил, что его не задерживали и не пытались.

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Утром в Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ) приехали сотрудники милиции, сообщает Telegram-канал The Village Беларусь. Студенты МГЛУ 4 сентября провели акцию солидарности после жестких задержаний в университете.

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На связь не выходят также пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и член штаба Виктора Бабарико Глеб Герман, сообщает Telegram-канал "Кулуары KYKY". Кроме того, незвестные задержали исполнительного секретаря КС Ивана Кравцова, указывается далее. Адвокаты занимаются поисками. Таким образом на территории Беларуси и на свободе остается сейчас лишь один член президиума Координационного совета оппозиции, который реально принимает участие в его работе — Максим Знак, сообщает корреспондент DW. Кроме него есть Светлана Алексиевич, которая по состоянию здоровья пока не ходила на заседания КС.

Мария Колесникова похищена неизвестными

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Новостной портал tut.by сообщил о похищении члена Координационного совета Марии Колесниковой в центре Минска. Около 10 утра возле Национального художественного музея неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении, пишет издание со ссылкой на слова очевидца происшествия. Сейчас телефон Колесниковой доступен, но она не отвечает, указывается далее. Пресс-служба Координационного совета также недоступна, сообщает корреспондент DW.

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МВД Беларуси сообщило о задержании 633 человек во время протестных акций накануне. Причиной задержаний явились нарушения законодательства о массовых мероприятиях, заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. "До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям 363 человека будут находиться в местах содержания задержанных", — указала она далее. Общее количество участников, по данным ведомства, составило около 31 тысячи человек. По словам Чемодановой, в различных регионах Беларуси 6 сентября прошли 42 протестные акции.

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Исполняющая белорусский фольклор певица Анастасия Некрасова, проживающая в Польше, организовала благотворительную акцию по сбору средств для репрессированных белорусских женщин. На выплату их штрафов за участие в акциях протеста было перечислено около трех тысяч евро, передал правозащитный центр "Весна".

Корреспондента "Белсат" в Витебске отпустили

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Корреспондента польского телеканала "Белсат" Дмитрия Казакевича, ранее задержанного в Витебске, отпустили. Об этом он написал в Facebook. По словам репортера, его выпустили из ИВС в 04.00 утра понедельника (совпадает с мск). У правоохранителей "нет абсолютно никакой системы и логики", отметил репортер. Как ранее уточняла жена журналиста, его задержали уже после окончания акции. По словам Казакевича, задерживали сотрудники в штатском, причем до дома ему на тот момент "оставалось 500 метров".

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В Минске вечером 6 сентября задержаны спасатели, которые помогли выбраться из воды спрыгнувшим в реку Свислочь участникам протеста, сообщает Euroradio со ссылкой на несколько источников. По данным одного из собеседников радио, шесть сотрудников водно-спасательной станции доставили в Центральный РУВД Минска. Протестующие спрыгнули в воду недалеко от площади Госфлага, поскольку убегали от ОМОНа, уточняет "МБХ медиа".

Глава МИД Чехии: санкции ЕС вступят в силу не позднее 21 сентября

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Персональные санкции Евросоюза против как минимум 20 представителей режима президента Беларуси Александра Лукашенко вступят в силу не позднее 21 сентября. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Чехии Томаш Петржичек. Он также не исключил, что в свете продолжения жестокого обращения с мирными демонстрантами санкционный список в ближайшие дни может быть расширен.

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Четвертый воскресный Марш единства напоминал карнавал и удивлял своим разнообразием. Кроме бело-красно-белых флагов одна группа демонстрантов принесла с собой флаг ЛГБТ-сообщества, у других на плакатах были цитаты из Библии, многие пришли с детьми. Читайте репортаж DW с наиболее интересными подробностями об акции 6 сентября в Минске.

Глава МВД Беларуси не исключил возможности силовой акции

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Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что правоохранительные органы готовы применить силу к протестующим в ответ на провокации. "Про силовую акцию скажу так: она возможна, не исключено, что у этих людей не весь пыл загас, ну пусть попробуют, ОМОН на месте, МВД на месте, мы не дрогнем", — сказал Караев в интервью телеканалу СТВ. При этом сотрудников белорусской милиции он охарактеризовал как самых "гуманных, выдержанных и хладнокровных" в мире.

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"Впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах еще раз демонстрируют решимость белорусского народа добиваться свобод, прав и демократии", — так оценил прошедшие в Беларуси 6 сентября акции, включая Марш единства, который собрал в столице Беларуси свыше ста тысяч человек, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он добавил, что люди не боятся выходить на улицы, "несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны властей". "Необходим инклюзивный национальный диалог", — резюмировал глава европейской дипломатии.