Евросоюз грозит Великобритании судебным иском
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Евросоюзе обдумывают возможность правовых шагов против Великобритании в связи с планами Лондона в одностороннем порядке внести поправки в договор о "Брекзите". Намерения Соединенного Королевства - это "явное нарушение существенных положений" протокола о Северной Ирландии, включенного в соглашение, говорится в экспертном заключении для стран-участниц ЕС, экземпляр которого имеется в распоряжении агентства AFP.

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Как отмечается в документе, ответным шагом Евросоюза может стать подача против Великобритании иска в Европейский суд, который может обязать правительство в Лондоне к штрафным выплатам.

Лондон готовит законопроект о внутреннем рынке

9 сентября правительство Великобритании представило законопроект, направленный на внесение поправок в принятое в январе соглашение о выходе из ЕС. Суть спорного проекта заключается в том, что Северной Ирландии и по завершении переходного периода в конце года будет гарантирован "неограниченный доступ" к британскому внутреннему рынку, это же касается неограниченного обмена товарами.

Диалог Евросоюза и Великобритании об отношениях после "Брекзита" возобновился в середине августа после короткой летней паузы. Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье 19 августа констатировал, что "с соглашением или без него" перемены неизбежны и предприятиям и гражданам следует готовиться к ним. Очередной раунд торговых переговоров с ЕС прошел в Лондоне 8 сентября.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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