Евросоюз назвал выборы в Беларуси несвободными и пригрозил санкциями
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Президентские выборы в Беларуси, проходившие 9 августа, не были "ни свободными, ни честными", пишет со ссылкой на заявление Евросоюза портал телеканала "Дождь".

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В ЕС заявили, что сообщения заслуживающих доверия наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, которые должны соблюдать страны-члены ОБСЕ.

Кроме того, по мнению ЕС, Власти Беларуси применили "непропорциональное и неприемлемое насилие", в результате которого во время протестов погиб один человек и "многие получили ранения".

"Тысячи людей были задержаны, а репрессии против свободны собраний, СМИ и выражения мнений усилились. Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Народ Беларуси заслуживает лучшего", — говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что отношения между союзом и Беларусью с 2015 году улучшались, но "без прогресса в области прав человека и верховенства права они могут только ухудшиться". Евросоюз также пригрозил возможными санкции в отношении людей, ответственных за насилие, необоснованные.

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