Евросоюз обвинил Россию в распространении ложной информации о коронавирусе

Европейский союз (ЕС) выявил ложную информацию о новом коронавирусе, и эта информация поступает из России. Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии (ЕС) Вера Юрова, передает LETA.

В рамках антидезинформационного проекта ЕС "EUvsDisinfo" выявлено более 150 связанных с Кремлем дезинформационных подразделений, сообила Юрова агентству DPA.

Она отметила, что большая часть прокремлевской информации о новом коронавирусе поступила из России.

Юрова также заявила, что российские власти выступили с официальными заявлениями против ЕС. Цель таких заявлений — посеять страх и нервозность в обществе, добавила она.

Тем временем Китай ведет активную пропаганду, сказала Юрова, сославшись на заявления Пекина о том, что Европа не сможет обуздать распространение коронавирусной инфекции Covid-19 без помощи Китая.

Она сказала, что лучшим способом борьбы с ложной информацией и пропагандой являются факты, и добавила, что существует большой спрос на факты и достоверную информацию.

Юрова сказала, что она уже согласовала процедуру по этому вопросу с несколькими социальными сетями. Они согласились предоставлять достоверную информацию и удалять ложную информацию или помечать ее как ложную.