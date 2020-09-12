Евросоюз осудил эскалацию насилия в Беларуси

Брюссель напомнил Минску о санкциях за подавление мирных протестов и фальсификацию итогов выборов, а также призвал освободить политзаключенных и прислушаться к требованиям провести новые, демократические выборы.

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Евросоюз осуждает все чаще проявляющееся пренебрежение верховенством права в Беларуси. Особое недовольство Брюсселя вызывает эскалация насилия и изгнание из страны членов Координационного совета оппозиции, говорится в заявлении, обнародованном Советом Европейского Союза в пятницу, 11 сентября. Подобная практика нарушает белорусское законодательство и международные обязательства Минска, подчеркнули в Брюсселе.

Все члены президиума Координационного совета, за исключением лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич, к этому моменту находятся под стражей или были вынуждены покинуть страну, отмечается в документе. Евросоюз настоятельно призывает власти Беларуси немедленно освободить всех лиц, незаконно находящихся под стражей, включая политических заключенных. Гражданское общество республики "должно быть защищено от запугиваний, изгнания, произвольных арестов и насилия", подчеркивается в заявлении.

Брюссель вновь особо выделил необходимость инклюзивного диалога официального Минска с белорусским народом, ведущего к мирному разрешению кризиса. Властям следует положительно отреагировать на требование белорусами новых демократических выборов, считают в Брюсселе. "Впечатляющая приверженность белорусов демократическому будущему" и настойчивые призывы уважать их фундаментальные права заслуживают иного ответа, нежели жестокость, отмечается в документе. Евросоюз повторил намерение ввести санкции в отношении лиц, ответственных за репрессии в адрес мирных протестующих, а также за фальсификацию результатов голосования.

Протесты после выборов президента Беларуси

В Беларуси второй месяц не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, он получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, которые отстаивали свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость.