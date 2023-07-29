Евросоюз приостановил сотрудничество с Нигером
Foto: AP/Scanpix/LETA

Евросоюз приостановил финансовую поддержку и сотрудничество в области безопасности с Нигером из-за военного переворота, заявил в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает эстонский DELFI со ссылкой на rus.err.ee.

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"Помимо немедленного прекращения поддержки бюджета, все действия по сотрудничеству в сфере безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу", - цитирует Reuters заявление Борреля.

Военные лидеры, устроившие в Нигере 26 июля переворот, 28 июля провозгласили генерала Абдурахмана Тиани новым главой государства, отстранив от власти действующего президента страны Мохамеда Базума.

ЕС, США и другие страны потребовали немедленного освобождения Мохамеда Базума из-под стражи и возобновления демократии в стране.

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